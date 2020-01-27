BUTSO'dan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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BUTSO'dan depremzedeler için yardım kampanyası

7 saat önce

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

BUTSO'dan depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı açıklamada, depremden dolayı üzüntü duyduğunu ve depremin yaralarını birlikte saracaklarını ifade etti.

Kampanya başlatarak deprem mağdurlarına destekte bulunacaklarını aktaran Keyik, şunları kaydetti:

"Milletimiz bundan önceki her felakette olduğu gibi Elazığ depreminde de birlik ve beraberlik içinde hareket edip, hassasiyet gösterdi. Bizler de kuru gıda ve çocuk bezi toplayacağız. Yardım kampanyamıza katılmak isteyen değerli üyelerimiz odamızla iletişime geçebilir. 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 16.00'a kadar odamız genel sekreterliğine yardımlar teslim edebilir."

Malatya, Burdur, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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