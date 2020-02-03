BUTTİM'den Elazığ'daki depremzedelere yardım

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM), Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemelerini tıra yükleyerek bölgeye gönderdi.

BUTTİM'den yapılan açıklamaya göre, Sivrice ilçesindeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan yardım kampanyalarına destek veren BUTTİM'in, sakinlerine yaptığı yardım çağrısının ardından toplanan ihtiyaç malzemeleri tırla yola çıkarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Türk milletinin böylesi günlerde birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediğini vurguladı.

Şengül, şunları kaydetti:

"Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Biliyoruz ki mevsim itibarıyla depremzedeler zor durumda. Bizler de onların bir nebze de olsa yaralarını sarmak üzere kampanya başlattık. BUTTİM sakinlerine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bölgede ihtiyaç duyulan yorgan, battaniye, ısıtıcı, gıda gibi ihtiyaç kalemlerinden oluşan yardım malzemelerimizi tırla Elazığ'a gönderiyoruz. Ülkemizde böylesi bir afetin bir daha yaşanmamasını diliyoruz: "