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BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı - Son Dakika

BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı

18.09.2021 11:06
BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı, System.String[]

Türkiye'nin uluslararası düzeyde faaliyetlerini yürüten tekstil ve ticaret merkezi BUTTİM, 25. yılında bölge sakinlerinin sağlık ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmasına destek verdiği 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu törenle hizmete açtı.

Türkiye'nin uluslararası düzeyde faaliyetlerini yürüten tekstil ve ticaret merkezi BUTTİM, 25. yılında bölge sakinlerinin sağlık ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmasına destek verdiği 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu törenle hizmete açtı.

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM), 25. yılında Ticaret Merkezi ve bölge sakinlerinin yararına anlamlı bir hizmeti kazandırmak hedefiyle Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak bölgeye kazandırdığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılış töreni protokolün de katılımıyla gerçekleştirdi. AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın katıldığı açılışa ilgi yoğun oldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "1996 yılından bugüne, Bursa'mızın kalbinde çalışmalarını sürdüren Ticaret Merkezi'mizin 25. yılında çok anlamlı bir hizmetin bölgemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kuruluş amacımıza uygun olarak artı değer sağlamak için hedeflerimize birer birer ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak en hijyenik koşullarda hizmet sunacak olan tesisimizi kullanıma hazırladık. Esnafımıza konforlu çalışma ve yaşam koşulları sunma yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Esnafa büyük katkı sağlayacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise "Dünyanın etkilendiği salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın bizler için fedakarca mücadele etmesi gerçekten çok kıymetli. Kentimiz, bu alanda oldukça başarılı bir konumda. Bu istasyon da kentimiz için büyük bir hizmet. BUTTİM Yönetimi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne gösterdikleri gayretler için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de "Tesisin BUTTİM'de bulunması esnafa büyük katkı sağlayacak. Bizler de bu bölgenin esnafıyız ve bu anlamda böyle bir tesisin hizmete geçmesinin ne kadar büyük bir önem teşkil ettiğinin farkındayız. BUTTİM112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, bölgeye ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Bölgede ciddi bir açık kapanacak"

Sağlık istasyonunun BUTTİM çevresinde yaşayan birçok kişiye katkı sağlayacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da "BUTTİM, Bursa sanayisinin 25 yıldır aydınlatıldığı bir yer. 24 saat çalışan ve üreten bir bölgede kesintisiz hizmet verecek olan istasyon, bölgede ciddi bir açığı kapatacak. 25. yılında bölgeyi böylesine değerli bir hizmete kavuşturan BUTTİM Yönetimi'ne teşekkür ediyor, tesisin Bursa halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bursa'daki 88'inci 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun BUTTİM'de yer almasından mutluluk duyduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "112 bünyesinde yaklaşık bin 200 kişilik bir sağlık ordusu ve 147 ambulansımız ile hizmet veriyoruz. Yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzun tadilatıyla ve hazırlığıyla ilgilenerek halkımıza teslim eden BUTTİM ailesine bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı
BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı
BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı
BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı
BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı

AK Parti, Türkiye, Bursa, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUTTİM'e 112 istasyonu açıldı - Son Dakika Ekonomi


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