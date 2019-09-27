Son Dakika Haberleri: "Bütün aileleri Meclise davet ediyoruz"
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"Bütün aileleri Meclise davet ediyoruz"

3 dakika önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Bir kez daha iktidara ve ailelere çağrıda bulunuyoruz; Kürt sorununun çözüm yeri Meclis, muhatabı iktidardır.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin, "Bir kez daha iktidara ve ailelere çağrıda bulunuyoruz; Kürt sorununun çözüm yeri Meclis, muhatabı iktidardır. Biz, bütün aileleri Meclise davet ediyoruz. Mecliste bütün partilerin içinde yer alacağı bir çözüm komisyonu kurulması için gerekli katkıyı vermelerini bekliyoruz." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Kubilay, 17 Ağustos Marmara depremini hatırlatarak, uzmanların 20 yıldır İstanbul'da büyük bir deprem beklentisi olduğunu, önlemler alınması gerektiğini ısrarla söylediklerini vurguladı.

17 Ağustos depreminden sonra çıkarılan "Özel İletişim Vergisi" adı altında bu zamana kadar 74 milyar lira toplandığını iddia eden Kubilay, "Bu 74 milyarın ne kadarı depremin zararları ne kadarı depremden korunmak için harcandı? Kalan para nerede?" diye sordu. Kubilay, en kısa zamanda iktidardan bu soruların yanıtını beklediklerini söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davaya değinen Kubilay, "Yüksekdağ'ı evrensel hukuk normlarına göre değil, düşman hukukuna göre yargılıyorlar. Bu dava, sadece Yüksekdağ'ın davası değil 6,5 milyondan fazla yurttaşın davasıdır. Mahkeme heyeti, yargılamayı sarayın talimatlarıyla değil anayasaya bakarak yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kubilay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davasındaki tahliye kararını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Dosya içinden dosya çıkararak tahliye olması beklenen Demirtaş ve Yüksekdağ için tekrar tutuklama kararı verdiler. Bütün olup bitenlerin hukukla ilgisi yoktur. Hepsi de siyasi karardır. Bir bakıma bu konularda hukuk, yasa, anayasa konuşmak aslında gereksizdir. Bu tutuklamalarla birlikte Türkiye'de hukuk, açıktan ve taammüden katledilmiştir."

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin de Kubilay, "Bir kez daha iktidara ve ailelere çağrıda bulunuyoruz; Kürt sorununun çözüm yeri Meclis, muhatabı iktidardır. Biz, bütün aileleri Meclise davet ediyoruz. Mecliste bütün partilerin içinde yer alacağı bir çözüm komisyonu kurulması için gerekli katkıyı vermelerini bekliyoruz." dedi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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