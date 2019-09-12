"Bütün belediye başkanları toplantıdan memnun ayrıldı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na ilişkin, "Bu toplantıların ülkemiz ve insanlarımız için bir adım olduğunu düşünüyorum. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız da memnun olarak toplantıdan ayrıldı." dedi.

Böcek, belediyede yaptığı açıklamada, Antalya'nın öncelikli konularını ortaya koyan bir dosya hazırlayarak toplantıya katıldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra partisine bakılmaksızın söz verilen belediye başkanlarının taleplerini dile getirdiğini belirten Böcek, toplantının içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gerçekten son zamanlarda ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğunu görmüş olduk. Toplantıda CHP'li, AK Partili ve MHP'li büyükşehir belediye başkanları vardı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir Whatsapp grubunun oluşturulması ve bunun yanında yeni oluşturulacak üst kurulda Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Büyükerşen ve Mansur Yavaş'ın da olmasına karar verildi. Burada ortak toplantılar yapılması, halkımızın talepleri, geçmişteki belediye mevzuatının yeniden değerlendirilmesi ve birlik, beraberlik içinde çalışmaların olması gerektiği konuşuldu."

Böcek, başkanların talepleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyelerinin notlar aldığını, Antalya nezdinde de gerekli talepleri ilettiklerini bildirdi.

Antalya'nın Türkiye'nin 5. büyük kenti olduğunu, bu yıl 16 milyon turist hedeflediklerini ilettiklerini dile getiren Böcek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplere sıcak baktığını ifade etti.

"İşte ülkenin de buna ihtiyacı var"

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesinin kırıldığını hatırlatan Böcek, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesi kırılınca sayın Cumhurbaşkanımız, 'Devlet malına zarar verdiniz, sandalyenin parasını ödeyeceksiniz' dedi. Hep birlikte güldük. İşte ülkenin de buna ihtiyacı var. Ben hep şunu derdim, 'Ben, sen, o yok, biz varız, biz birlikte yaparız.' Bu sloganla yola çıktık. Bu toplantıların ülkemiz ve insanlarımız için bir adım olduğunu düşünüyorum. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız da memnun olarak toplantıdan ayrıldı."

Böcek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, personel, mali durum, borçlanma, atamalar, projeler, tahsis talepleri, devam eden, bekleyen ve eksik projeler hakkında bilgi verdiğini sözlerine ekledi.