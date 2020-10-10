'Bütün Çocuklar Görsün' - Son Dakika

'Bütün Çocuklar Görsün'

10.10.2020 10:09
'Bütün Çocuklar Görsün', System.String[]

2050 Yılında Dünya'da 5 Milyardan fazla insanın miyop olacağı öngörülüyor.

2050 Yılında Dünya'da 5 Milyardan fazla insanın miyop olacağı öngörülüyor. Devam eden pandemi süreci miyopi'nin artmasına sebep oluyor.

Uzun süre doğal ışıktan uzak, yakına odaklanmak, kapalı mekanlarda kalmak miyopi'nin artmasına sebep olduğunu ifade eden 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen-Gözlükçüler Odası Ardahan il Temsilcisi Nesimi Efe, sokağa çıkmayan bilgisayar başında kapalı mekanlarda vakit geçiren çocuklarda miyopi artığını Pandemi döneminde evde kalma süresi arttığı için, göz sağlığının önemi, görme profilini yükseltmek, körlüğe neden olacak hastalıkların erken teşhis ve tedavisi, refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi için göz muayenelerinin düzenli sağlık kontrolünün bir parçası haline getirilmesi ihtiyacı ilgili planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.

Efe, " Türkiye'deki çocukların cihaz sahipliğine yönelik araştırma yapılmış. 6 ila 15 yaş arası çocukların yüzde 59'unda akıllı telefon olduğu görülmüş. Tablete sahiplik oranı ise yüzde42. Bilgisayara sahip çocuk oranı ise yüzde 44. Araştırmada, çocukların yüzde 41'inin sosyal medya hesabı var. En çok da arkadaşlarıyla iletişim kurmak. Video izlemek için yüzde 66, oyun için yüzde 56 için kullanıyorlar. Pandemi süresince çocuklarımızın uzun süre evde kaldı. Evde kalma sınırlandırılmasının kaldırılması ile birlikte çocuklar açık havada aktivitelere teşvik edilmelidir. 2050 yılında Dünya nüfusunun yarısı, 5 milyardan fazla insanın miyopi olacağı öngörülüyor. Ebeveynler çocuklarının tablet, bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, sosyal medya, kullanımına kısıtlama getirilmeli kullanırken düzenli molalar verilmelidir. Öğrendiklerimizin %83 nü gözlerimizle sağlarız. Eğitim materyallerinin %80'nide görsel malzemedir. Her üç çocuktan birisinin gözü bozuk. Gözlerimiz adeta beyinin uzantısı gibi çalışır. Öğrendiklerimizin yüzde 83'nü gözlerimizle sağlarız. Gözlerimiz vücudumuzun Dünya'ya açılan pencereleridir. Gözlük çocuğunuzun gözlerini Dünya'ya açabilir. Görmeyen çocuk öğrenemez. Görme kusurları az bir masrafla restore edilebilir. Gözlük öğrencilerin ders başarısını performansını yükseltir. Okul çağı gelişme dönemidir. Çocuklarımız bu dönemde bir yandan korunaklı yuvalarından çıkıp toplum içine girmenin yaratabileceği ruhsal ve sosyal sorunlarla bir yandan da yoğun bir öğrenme döneminin yaratabileceği stresle baş etmek zorunda kalabilirler. Öğrencinin bu süreçten başarılı bir biçimde çakabilmesinin en temel şartı sağlıklı olmasıdır. Özellikle görmeyle ve işitmeyle ilgili sağlık sorunları erken dönemde teşhis ve tedavi edilirse öğrencinin okul başarısı şansı artırır. "dedi - ARDAHAN

'Bütün Çocuklar Görsün'

uzak filmi, Bilgisayar, Ardahan, EFE, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Bütün Çocuklar Görsün' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada hakaret eden arkadaşını uykusunda öldürdü Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Doktora "Benim vergilerimle maaş alıyorsun" sözü hakaret sayıldı Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı
CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı         
10:01
Halil İbrahim Dervişoğlu için şoke eden iddia: Menajeri onu kandırdı Halil İbrahim Dervişoğlu için şoke eden iddia: Menajeri onu kandırdı         
09:35
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Kendisine koronavirüs bulaştırmasından korkan damat, kaynanasını iki kez boğmaya kalktı! Kendisine koronavirüs bulaştırmasından korkan damat, kaynanasını iki kez boğmaya kalktı!         
08:39
Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu         
08:21
Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Hande Erçel ve Kerem Bürsin, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi         
07:56
Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor         
22:14
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 10:37:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bütün Çocuklar Görsün' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei