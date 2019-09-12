Son Dakika Haberleri: "Bütün darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız"
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"Bütün darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız"

43 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül darbesi, 'hak, hukuk, adalet' anlayışını hiçe sayan tek adam düzenidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül darbesi, 'hak, hukuk, adalet' anlayışını hiçe sayan tek adam düzenidir. Biz, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan, ister askeri ister sivil bütün darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 39. yılı dolayısıyla Twitter adresinden açıklamada bulundu.

12 Eylül darbesinin, "hak, hukuk, adalet" anlayışını hiçe sayan tek adam düzeni olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan, ister askeri ister sivil bütün darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. Demokrasi ve hukuk mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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