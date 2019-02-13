Bütün Fondötenlerimi Karıştırdım! ??????
5 saat önce
En açığından en koyusuna, mat olanından yağlısına, su bazlısından yağ bazlısına hatta toz fondötenine kadar toplamda yetmişten fazla birbirinden farklı fondötenimi karıştırdım. Sonuç beni oldukça şaşırttı, sonucu görmeye hepinizi bekliyorum.
En açığından en koyusuna, mat olanından yağlısına, su bazlısından yağ bazlısına hatta toz fondötenine kadar toplamda yetmişten fazla birbirinden farklı fondötenimi karıştırdım. Sonuç beni oldukça şaşırttı, sonucu görmeye hepinizi bekliyorum. Keyifli seyirler !
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:45 Kaynak: Youtube
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