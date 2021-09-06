Bütün gece birlikte eğlendiği kadını bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu! Saldırgan, ihbar üzerine yakalandı - Son Dakika

Saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, gece boyunca birlikte eğlenen B.M.A. ile S.D. (21), daha sonra eve geldi. İddiaya göre B.M.A., S.D.'yi bıçakla tehdit edip cinsel saldırıda bulundu.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Apartmanda oturanlar, evden gelen gürültüden rahatsız olup polise bildirdi. Adrese gelen polis, kapıyı çaldı. Polisin geldiğini gören S.D. dışarı çıkıp, bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Polisin kapıda olduğunu gören B.M.A. ise kendini eve kilitledi.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılıktan alınan izin doğrultusunda itfaiye yardımı ile eve giren polis, B.M.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.M.A. polis merkezine götürülürken, evde yapılan aramada bulunan bıçağa el konuldu.