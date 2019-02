Bütün Gönüllere Gireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tevazu içinde hareket edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tevazu içinde hareket edeceğiz. Bütün gönüllere, bütün kalplere girerek herkesin kapısını çalacağız. Şehrin, vatandaşın ihtiyacı ne ise bunları gidermek için sizler ve bizler mücadele vereceğiz." dedi.



Bakan Kurum, Salda Gölü ziyaretinin ardından kent merkezinde kentsel dönüşüm projesi başlayacak olan Bozkurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Mahalle kahvesine giden Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, karnesine baktığı bir çocuğa hediye verdi.



Bakan Kurum, daha sonra AK Parti Burdur İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.



Burdur'da olmaktan ve partisinin teşkilatıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, 24 Haziran seçimlerinde Burdur'un yüzde 54 oranında partilerine, yüzde 56 oranında ise Cumhur İttifakı'na destek verdiğini hatırlattı, "Burdur tarihiyle, doğasıyla bu bölgede her zaman ön planda olmuş, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman destek olmuş bir ilimizdir." dedi.



Kurum, Salda Gölü'nün turkuaz rengi suyu, bembeyaz kumsalıyla bölgenin büyük bir değeri olduğuna değinerek, birçok doğal güzelliği içinde barındıran Burdur'un problemlerini istişare ettiklerini bildirdi.



"Herkesin kapısını çalacağız"



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinde kendilerine bir hedef koyduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:



"Bu hedef 'gönül belediyeciliği' hedefiydi. Bu hedefin içinde 'önce millet, önce memleket' var. Tevazu içinde hareket edeceğiz. Bütün gönüllere, bütün kalplere girerek herkesin kapısını çalacağız. Şehrin, vatandaşın ihtiyacı ne ise bunları gidermek için sizler ve bizler mücadele vereceğiz. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da verdiğiniz yüzde 54-55'lik desteğin daha fazlasını 31 Mart'ta Burdurlu kardeşlerimiz Cumhur İttifakımıza, belediye başkan adayımıza verecektir. Bundan bizim hiçbir şüphemiz yok."



Kurum, Salda Gölü'nü ve kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret ettiklerini, belediye başkanlarıyla toplantı yaptığını dile getirerek aslolanın vatandaşı dinleyip onların gönlünü alabilmek olduğunu söyledi.



Herkesin gönlünü almak ve herkesin gönlünü kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Kurum, "İşte 31 Mart seçimleri böyle bir seçim, biz tevazu içinde hareket edeceğiz ve herkese ulaşacağız. Aslolan insanlara gidip dertlerini dinleyebilmek, dertlerine çözüm olabilmek, onların penceresinden bakabilmektir. Siz Burdurlu hemşehrilerimiz, bunu her seferinde yaptınız, milli bir duruş sergilediniz. 31 Mart'ta da belediye başkan adayımız Deniz Kurt beyefendiye de her türlü desteği vereceğinizden eminiz." diye konuştu.



"Burdur'u 'AK Belediyecilik'le tanıştırmak zorundayız"



Bakan Kurum, Burdur'un bulunduğu konumdan daha yukarıya taşınması adına hayata geçirecekleri projeler hakkında partililere de bilgi vererek, şunları kaydetti:



"31 Mart seçimlerine yaklaşık iki aylık bir zaman kaldı. İki ay için ben sizden şunları istiyorum. Burdur'u artık 'AK Belediyecilik'le tanıştırmak zorundayız. Başkan adayımızın Bakanlık ve milletvekilleri olarak arkasındayız, ilçe belediye başkan adaylarımızın arkasındayız. Siz yeter ki vatandaşlarımıza dokunun, vatandaşlarımıza 'AK Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği' nasıl yapılır bunu anlatın. Bizim tek istediğimiz bu. Bu noktada her gönüle gireceğiz ve gece gündüz demeden çalışacağız. Siz her zaman milli ve yerli duruşunuzla AK Parti'ye, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz bu desteğinizi bekliyoruz."



Programın sonunda Bakan Kurum'a Teke Yöresi'ne özgü sipsi çalgısı hediye edildi. Bu sırada AK Parti Altınyayla İlçe Başkanı Ahmet Sipahi'nin sipsi çalması üzerine Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş da melodiye ayak uydurarak folklor oynadı. Bakan Kurum ve beraberindekiler de alkış tuttu. Programlarını tamamlayan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra kentten ayrıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin

Bakan Pakdemirli: Petshoplarda Artık Kedi ve Köpek Satılmayacak

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak