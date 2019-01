Bütün Güç Odaklarına En Güzel Cevabı Sandıklarda Vereceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "Hem Türkiye ve bölgemizdeki hem de küresel düzeyde bütün güç odaklarına en güzel cevabı 31 Mart günü sandıklarda vereceğiz." dedi.Cevdet Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri dolayısıyla AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca İsmail Eren Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Aday Tanıtım" toplantısında yaptığı konuşmada, ülkedeki herkesin aynı geminin yolcuları olduğunu söyledi.Son 16 yıldır Türkiye'yi milletin değerlerine sahip bir kadronun yönettiğini ifade eden Yılmaz, bu nedenle ülkenin bu kadar badire yaşamasına, içeriden ve dışarıdan bu kadar saldırılar yaşamamıza rağmen dimdik ayakta olduğunu vurguladı.Yılmaz, tüm saldırılara rağmen ülkenin ekonomisi ve demokrasisinin büyüdüğünü ancak muhalefetin rakamlar kullanmadan birtakım söylemler geliştirerek ekonomiye ilişkin ileri geri konuşmalar yaptığını anlatarak, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin bütün ekonomisinin 230 milyar dolar, kişi başına gelirinin ise 3 bin 500 dolar olduğunu anımsattı.AK Parti'nin ekonomiyi 4 kata yakın büyüttüğünü, kişi başına geliri 10 bin doların üzerine çıkardığını, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğünü, devletin borcunu azaltıp bütçeye çeki düzen verdiğini söyleyen Yılmaz, "Geçmişte ranta ve faize giden paralar şimdi vatandaşımıza hizmet olarak dönüyor. At binenin kılıç kuşananın." diye konuştu.Yılmaz, son dönemde finans piyasalarında ekonomiye saldırılardan dolayı bazı çalkantılar yaşadığına işaret ederek, buna rağmen ekonominin iyi noktaya doğru ilerlediğini aktardı.Hükümetin ekonomi politikalarını anlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın öncülüğünde güçlü kadrolarla yola devam edeceklerini ve şu anda güçlü bir siyasi istikrarın bulunduğunu vurguladı."Yerel yönetim AK Parti'nin işi"Yılmaz, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de geçtiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimlerinde de çok güçlü şekilde yerel kalkınma, yerel demokrasi ve AK Parti belediyeciliği diyeceğiz. Hem Türkiye ve bölgemizdeki hem de küresel düzeyde bütün güç odaklarına en güzel cevabı 31 Mart günü sandıklarda vereceğiz. Yerel yönetim AK Parti'nin işi."2019 yılında 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyeceklerini ifade eden Yılmaz, yerel yönetimlerde AK Parti'nin çok hizmetler gerçekleştirdiğini aktardı."Her tarafta çok daha huzurlu Türkiye var"Birilerinin sloganlar attığını ve bunu özellikle bu bölgede hep birlikte gördüklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:"Bol bol slogan attılar, gençlerimizi özellikle duygusal birtakım sloganlarla başka yönlere sevk etmeye çalıştılar. Ama hep birlikte gördük ve bu millete hizmet etmediler, çukurlar kazdılar, huzurumuzu bozdular, kaynakları illegal yollarla başka yerlere aktardılar. Hizmete gitmesi gereken kaynakları, vatandaşın huzurunu bozacak illegal oluşumlara aktardılar. Çok şükür bugün bu hadiselerden uzak noktadayız. Bölgemizde ve tüm Türkiye'de huzur ve güven ortamını pekiştirmiş durumdayız. Terörle kararlı mücadele yaptık. Son birkaç yıldır geceli gündüzlü mücadele yaptık. Bugün Allah'a şükürler olsun her tarafta çok daha huzurlu Türkiye var. Bitlisimiz de çok daha huzurlu.""Bizi birbirimizden ayıramayacaklar, ülkemizi bölemeyecekler"Yılmaz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da tüm Türkiye'de şimdi de Ortadoğu'da birtakım oyunlar oynandığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: Suriye ve Irak 'ı parçalamaya çalışıyorlar. Bunları yapanlar ne Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ne de Türkmen'i seviyor. Bunları yapanlar küçük küçük devletçikler kurup bu bölgeyi kontrol etmeye çalışanlardır, bir de utanmadan bize dönüp diyorlar ki 'Türkiye, Suriye'ye girerse Kürtlere şunu ve bunu yapmasın.' Bunu söyleyenlere bakın. Kürtler kardeşimizdir, et ve tırnak gibiyiz. Millet anlayışımız ırkçı değildir. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, etnik gruplar, bütün mezhepler ile değişik inanç gruplarıyla hep birlikte tek bir milletiz. Bütün bu farklılıkları zenginlik olarak gören bir toplumuz. Tarihte nasıl bir arada yaşadıysak ve birçok imtihanı birlikte verdiysek, Allah'ın izniyle gelecekte de aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar, ülkemizi bölemeyecekler ve kardeşliğimizi zayıflatamayacaklar. Aynı bayrağın ve devletin vatandaşları olarak hukuk, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz.""Terör örgütleri Kürtleri temsil edemez"Cevdet Yılmaz, Türkiye'de darbeci ve vesayetçi zihniyetlere yer olmadığını ifade ederek, şunları aktardı:"Onlar şu veya bu meseleyi kaşıyarak farklı oyunlar yapmaya çalışabilir ama başaramayacaklar. Nasıl ki DEAŞ İslamiyeti temsil etmiyorsa, Müslümanların temsilcisi değilse, PKK gibi terör örgütleri de Kürtleri temsil edemez. Kürtler ile terör örgütlerini özdeş gösterenler her şeyden önce Kürtlere hakaret ediyor. Hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi terör örgütlerinin insafına da bırakmayacağız. İçeride ve dışarıda da Kürt, Türk, Arap, Laz ve Çerkez'i ile terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Özgürlüklerimizi, demokrasimizi ve ekmeğimizi de büyüteceğiz. Bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."Bitlis'te yapılan yatırımlara da değinen Yılmaz, yerel yönetim ve merkezi idare ile el ele vererek, gençlerin istihdam edilmesi için projeler hedefleyeceklerini sözlerine ekledi.Toplantıda, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile İl Başkanı Engin Günceoğlu ve Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanglay birer konuşma yaptı.Çok sayıda vatandaş ve partilinin katıldığı toplantıda Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin il, ilçe ve belde belediye başkanlarını tanıttı.