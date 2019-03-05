Bütün Halkımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mitingine Davet Ediyoruz"
33 dakika önce
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, tüm vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya mitingine davet etti.
AK Parti Malatya
İl Başkanı İhsan Koca
, tüm vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Malatya mitingine davet etti.
Koca, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yarın saat 14.30'da Malatyalılarla buluşacağını belirtti.
Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi il ve ilçeleri ziyaret ettiğine işaret ederek, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın da Malatya'da olacaklar ve Malatyalı hemşehrilerimize hitap edecekler inşallah. Bütün halkımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediyesi yanında yapacağı mitinge davet ediyoruz." diye konuştu.
Meteorolojik verilere göre havanın güzel olacağını dile getiren Koca, herhangi bir yağışın beklenmediğini ve sıcaklıkların normal seviyelerde olacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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