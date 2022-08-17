Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (3)

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI İSTANBUL'DAN YAŞANABİLECEK 7.5 BİR DEPREM ÜZERİNDEN YAPIYORUZ'

Gölcük Kavaklı sahilinde düzenlenen anma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah başımıza bir afet vermesin. Başımıza büyük bir sınamayla karşı karşıya bırakmasın ama şunu söyleyeyim; Bütün hazırlıklarımızı yine İstanbul'da yaşanabilecek 7.5 bir deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanını bilmiyoruz. Yer küreyi tutabilecek halimiz ve gücümüz söz konusu değil. Ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu tedbirleri almak için bir taraftan öncesinde yapmamız gerekli olduklarını, zamanında yapmamız gerekli olduklarını ve sonrasında yapmamız gerekli olduklarını gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Bu akşam burada hep birlikte hakikaten 23 yıl sonra bir acıyı paylaşarak acaba azaltabilir miyiz inancı içerisindeyiz. Ama burada söylediler. Azaltmak doğru, ama bunu unutmamalıyız. Eğer unutursak gelecek nesillere eğer bu unutkanlığı bırakmış olursak bu sorumluluk hepimizin üzerinde olur." dedi.

'BİZ DOĞAL AFETLE UĞRAŞIYORUZ BİR DE YALAN AFETİYLE' Bakan Soylu, "Ama bir derdimiz var. Bunu size söyleyeyim. Biz doğal afetle uğraşıyoruz. Bir de yalan afetiyle karşı karşıya kalıyoruz afetlerde. Allah rızası için siyaset her yerde yapılabilir. Yalan söylenmemesi lazım. Hem genel ahlakımıza hem medeniyetimize hem inancımıza karşı yapılmaması gereken bir iştir. Ama zor zamanda söylenmez. 'Baraj patladı' diyorlar. Barajın patlamadığını anlatmakla mı uğraşalım, yoksa şuramıza kadar su varken, 'Ne olursunuz hamileyim' diyen kadını kurtarmakla mı uğraşalım. Ben de siyaset yaptım. Muhalefet partilerinde siyaset yaptım. Orman yangınlarına da gittim. Yapabileceğiniz şey, 'Allah kolaylık versin, Allah yardım etsin' deyip, üzerimize 'yapabileceğimiz bir şey var mı' deyip elini taşın altına sokman gerekiyorsa sokmandır. Bizim ahlakımız, medeniyetimiz, bizim inancımız, hiçbir yalan, iftira, hiçbir zaman olanı farklı göstermek gibi bir anlayışa müsaade etmez. Biz Müslüman bir milletiz. Biz büyük bir geleneğin evladıyız. Bunlarla da aynı zamanda uğraşıyoruz. Anlıyoruz ki uğraşmak gerekiyor. Gurur duyun." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol ile vatandaşlar depremde yaşamlarını yitirenler anısına denize kırmızı karanfil bıraktı.