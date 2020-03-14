Bütün ilçe baştan aşağı temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Bütün ilçe baştan aşağı temizlendi - Son Dakika

Bütün ilçe baştan aşağı temizlendi

6 saat önce

Bütün ilçe baştan aşağı temizlendi Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye ekipler, ilçenin tamamında hijyen ve temizlik çalışması yaptı.

Bütün ilçe baştan aşağı temizlendi

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye ekipler, ilçenin tamamında hijyen ve temizlik çalışması yaptı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye ekipleri ülke genelinde alınan virüs önlemleri kapsamında ilçede temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler insanların toplu halde kullandıkları ibadethaneler, resmi kurumlar, toplu taşıma araçları ve birçok yerde dezenfekte, temizleme ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı. Konuyla alakalı Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada dezenfekte çalışmalarını sürekli tekrarlayacaklarını söyledi. Başkan Bekler, "Turhal belediyesi olarak toplu ulaşım araçlarımızı, toplu ibadet merkezlerimizi ve okullarımızı kendi belediyemizden başlayarak toplumun yoğunca kullandığı alanları dezenfekte ediyoruz. Gerekli araç ve imkanlarımızda hiç bir sıkıntımız yok. En son aldığımız temizlik kamyonlarımızda da dezenfekten depoları bulunmakta. Bizim isteğimiz her hangi bir panik havası oluşturmadan gerekli temizliklerimize dikkat edelim, kişisel temizliklerimizi yapalım. Devlet ve millet olarak birlikte el ele vereceğiz ve bu sıkıntıyı da atlatacağız" diye konuştu.

Bütün ilçe baştan aşağı temizlendi

Turhal, Tokat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
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