Bütün İngiltere onu arıyor! Türkiye'de düzensiz göçmen sanılıp gözaltına alınan adamın hikayesi şaşırttı - Son Dakika
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Bütün İngiltere onu arıyor! Türkiye'de düzensiz göçmen sanılıp gözaltına alınan adamın hikayesi şaşırttı

05.06.2022 15:46
Bütün İngiltere onu arıyor! Türkiye'de düzensiz göçmen sanılıp gözaltına alınan adamın hikayesi şaşırttı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzensiz göçmen zannedilerek gözaltına alınan adamın 2,5 yıl önce İngiltere'de doktor randevusuna giden ve ortalıktan kaybolan Joshua isimli kişi olduğu anlaşıldı. Joshua'nın neden Türkiye'ye geldiği ise henüz belirlenemedi.

İngiltere'de kıyı kenti Brighton and Hove'da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı. İngiltere'de bu olay haberlere de konu oldu. Kayıp Joshua, Muratlı'da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu. Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere'deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi.

Türkiye'de düzensiz göçmen sanılıp gözaltına alınan kişi, tüm İngiltere'nin aradığı Joshua çıktı

"RANDEVUYA GİTMEDİ"

İngiliz 'The Argus' adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019'da yayımlanan kayıp haberi ise şöyle: "Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton'da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. En son 19 Aralık sabah saat 10.00'da görüldü.

Türkiye'de düzensiz göçmen sanılıp gözaltına alınan kişi, tüm İngiltere'nin aradığı Joshua çıktı

"GÖRENLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

25 yaşındaki siyahi, 5 fit 9in boyunda ve uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı. En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş. Bir Sussex Polis sözcüsü, "Joshua'yı gören veya nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesin, 19/12 tarihli 990 seriden alıntı yaparak çevrimiçi olarak bildirmesi veya 101'i araması isteniyor."

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Kaynak: İHA

England, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bütün İngiltere onu arıyor! Türkiye'de düzensiz göçmen sanılıp gözaltına alınan adamın hikayesi şaşırttı - Son Dakika

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