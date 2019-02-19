Bütün Kadınları Sahada Görmek İstiyoruz"

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Çok önemli bir viraja girdik.

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Çok önemli bir viraja girdik. Cumhur ittifakı'nın başarısı için bütün kadınlarımızı sahada görmek istiyoruz." dedi.



Büyükdağ, Aliağa İlçe Kadın Kolları tarafından Öğretmenevinde düzenlenen geçmişten bu güne görev yapmış kadın teşkilat mensuplarının katılımıyla organize ettiği "vefa" yemeğine katıldı.



Programa, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bozduman ve çok sayıda kadın partili katıldı.



AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti'nin başarı hikayesinde kadınların özel bir yerinin olduğunu söyledi.



Siyasetin çok uzun soluklu bir iş olduğuna dikkati çeken Büyükdağ, şahsi çıkarlar için kırgınlığın olmaması gerektiğine işaret etti.



AK Parti'nin kadınlara en çok değer veren parti olduğunu, vefa duygusunun da sadece kendi partilerinde görüldüğünü aktaran Büyükdağ, şöyle konuştu:





"Çok önemli bir viraja girdik. Cumhur İttifakı'nın başarısı için bütün kadınlarımızı sahada görmek istiyoruz. Kadınlar olarak partimizi bugünlere kadar getirdik. Kadınlarımız belki partimize emek verirken çocuklarını, eşini akşam sofrada göremedi. Yani sizlerin fedakarlığıyla, özverisiyle partimiz 16 yıldır girdiği tüm sınavlardan başarıyla çıktı. Tüm seçimlerde Allah'ın izniyle başarılı sınavlar verdi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de AK Parti'nin başarısı için yine kadınlarımızın olağanüstü gayretini görüyoruz."





Büyükdağ, belediye meclis üyeliği listelerinde de çok sayıda kadının yer alması için çabaladıklarını sözlerine ekledi.





AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın da seçimlerin kazanılmasında kadın ve gençlerin emeğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.





"AK Parti adeta güneş gibi doğdu"





AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım ise "vefa" etkinliğine katılanları gördüğünde 18 yıl geriye giderek AK Parti'nin kuruluşunu hatırladığını ifade etti.





Yıldırım, şöyle devam etti:



"Başımı kaldırıp bu güzide topluluğa şöyle bir baktığımda bundan 18 yıl öncesine gittim. 2001 yılının bir Ağustos gününde, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizlere bu günleri müjdeleyen partimizin ışığı yandı. 2001 ekonomik krizinin yaşandığı, kurumlara itibarın kalmadığı, kaotik bir ortamda AK Parti ülkemizin üzerine adeta bir güneş gibi doğdu. Bugün burada kuruluşunda duyduğumuz aynı heyecanı ve coşkuyu görüyorum."



Yıldırım, Cumhur İttifakı adaylarının seçimleri kazanması için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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