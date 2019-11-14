Bütün kalpler sizinle

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Millilerimizde Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, irfan Can da bu akşam forma giymeyecek. Ay yıldızlı ekibimiz, İzlanda maçında berabere kalsa bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek. Grupta lider olan Milli Takımımız'ın zirve için yarıştığı Fransa da TSi 22.45'te sahasında Moldova ile karşılaşacak. Diğer maçta ise, Arnavutluk, TSi 22.45'te Andorra'yı konuk edecek.



Muhtemel 11'ler



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Ozan, Mahmut, Cengiz, Emre, Hakan, Burak



İzlanda: Halldorsson, Palsson, Sigurdsson, Fjoluson, Skulason, Traustason, Bjarnason, Sigurjonsson, A. Sigurdsson, G. Sigurdsson, Finnbogason