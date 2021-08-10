"BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK" - Son Dakika
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"BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK"

"BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK"

10.08.2021 22:29

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulunduBakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin her tarafında bütün kurumlarımız, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla;

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, " Türkiye'nin her tarafında bütün kurumlarımız, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla; planlı ve koordinasyon içinde havadan, karadan ve denizden sürdürdüğümüz yangın söndürme çalışmaları sayesinde bu zor sürecin üstesinden geldik. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Bölgedeki yangınlar nedeniyle Muğla'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, Ortaca Belediyesini ziyaret etti. Yangın felaketinin zorlu bir süreç olduğunu ve Devlet millet beraberliği ile bu sürecin aşıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Yangın afetinin yaşandığı her noktada devletimiz, vatandaşlarımızın omuz omuza çalıştı. Şu anda da bir seferberlik ruhuyla devlet, millet birlikte çalışarak yaraları sarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dalaman Belediye Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra Dalaman Havalimanı OGM yangın kontrol merkezinde çalışmaları inceleyerek birifing aldı.

Kaynak: Habermetre
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Dalaman, Türkiye, Ortaca, Muğla, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 'BÜTÜN KURUMLARIMIZIN KATKILARIYLA BU ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELDİK' - Son Dakika


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