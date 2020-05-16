"Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz oynanacak" - Son Dakika

"Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz oynanacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlık çerçevesinde liglerin ne yapıp, ne edip tamamlamak istediklerini belirterek, maçların oynanmama ihtimalini düşünmediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sağlık çerçevesinde liglerin ne yapıp, ne edip tamamlamak istediklerini belirterek, maçların oynanmama ihtimalini düşünmediklerini söyledi. Özdemir, her şey iyiye gittiği takdirde maçların temmuzda seyircili de oynanabileceğini ifade etti. Başkan Özdemir ayrıca, maçlar devam ederken pozitif vakaların çıkması durumunda diğerlerine test yaparak devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Alınan kararları kendi başlarına almadıklarını söyleyen Özdemir, " Avrupa'dan kopmamız söz konusu değil. UEFA'nın üyesiyiz. UEFA ile danışarak yapıyoruz. Birçok kurulda çalışan arkadaşımız var. UEFA'nın görüşleri bizim için önemlidir. Diyorlar ki yapılabilirse temmuz sonuna kadar tamamlayın. Ağustos ayının sonunda yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Spor Bakanımız 18 kulübün başkanlarını olduğu bir toplantı yaptı. Herkesin görüşü haziran ayında başlamasından yanaydı. 7 tane üst, 3 tane de alt senaryolar var. Bir istişare ile alındı. Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Türkiye'de korona virüs nasıl gidiyor diye bakacağım. Çok şükür çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi çok iyi yapan ülke bence Türkiye. En iyi durumda olan ülkelerin başındayız. Her gün daha iyiye gidiyor. 12 Haziran'a kadar 1 ay var. Zaman yönünden sıkışıklığımız yok. Her şey iyiye giderse belki temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayabiliriz" diye konuştu.

"SAĞLIK ÇERÇEVESİNDE BU LİGİ NE YAPIP, NE EDİP TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüş ayrılıklarının olmadığını ifade eden Başkan Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile görüşme yaptım. Kendilerini çok takdir ediyorum. Kendisine durumu anlatım. 'Yarınki toplantıda bu kararı almak istiyoruz' dedim. 'Biz duramayız' dedim. Vefat sayısı Almanya'da 8 binken, Türkiye'de 4 bin. Almanya'da bugün Bundesliga başlıyor. Bu bizim için önemli bir rehber. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen İtalya, İspanya İngiltere gibi çok kötü ülkeler liglerin başlama tarihini ilan ettiler. Bakanımız, 'Siz özerk bir federasyonsunuz' dedi. 'Hiçbir şeye karışmayız' dedi. Sağlık Kurulunun futbola dönüş protokolünü takdim ettim. Kendisi inceledi. 'Siz yolunuza devam edin başınız sıkıştığınızda bana danışabilirsiniz' dedi. Görüş ayılığı yok. Telefonla görüşüyoruz. Akıl alıyorum. Sağlık Kurulumuzun danışma kurulları var. Mete Düren var. UEFA'nın sağlık kurulu üyesi. Futbola nasıl döneceğimiz hazırladık. Almanya'dan, İspanya'dan İtalya'dan aldık. Bunlardan daha iyi protokol hazırladık. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Birincisi hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz. Sporumuz ligden daha önemli. Sağlık çerçevesinde bu ligi ne yapıp, ne edip tamamlamak istiyoruz. Basketbol, voleybol ve hentbol bizden farklı. Onlar salon sporları yapıyorlar. Onlarla görüştüğümüzde 2 takım hariç oynamak istememiş. Oradaki kulüpler oynamak istemiyorlar. Bizdeki kulüpler oynamak istiyor" şeklinde konuştu.

"HİÇ TAKIM KENDİLERİNE YARARLI OLABİLECEK BİR KARAR İSTEMESİN"

Kulüplere seslenen Nihat Özdemir, "Ne olursunuz şeffaf olun, açık olun, adil olun. Herkes federasyondan kendine yarayacak kararlar almasını bekliyor. Samimi, açık ve adil olsunlar. Kendilerine yarar olabilecek bir karar istemesinler. Hiçbir takım yöneticisi, teknik direktörü veya sporcusu kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. Ligden düşme durumunda olan takımlar küme düşme olmasın diyorlar. Ne derlerse desinler TFF sağlığı öne tutarak bir karar alacak. Attıkları tweetlerle karardan dönmeyiz. Arkadaşımızla beraber doğru kararı veririz. Tahmin ediyorum ligde kalma durumda olan endişesi olan takımların böyle bir açıklamaları var. Ben bunlar doğru bulmuyorum. Onların bu açıklamaları bizim kararlara hiçbir etkisi olamaz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MAÇLAR NORMAL STATÜSÜNDE SEYİRCİSİZ OYNANACAK"

Maçların nerede oynayacağı ile ilgili çıkan iddialara cevap veren Özdemir, "Bizim tek planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz oynanacak. Herhangi bir senaryo konuşulmadı. Daha 1 ay var. Kesin bir şey konuşmak istemiyorum. Bizim herhangi bir şekilde bugün itibariyle liglerin İstanbul'da oynaması, Antalya'da oynanması gibi programımız yok. Her gün gelişmelere bakıyoruz. UEFA'da maçların seyircisiz oynanması istiyor" dedi.

"KULÜBÜN VE FUTBOLCUNUN DURUMU İNCELENEREK KARAR VERİLECEK"

Kulüpler ile futbolculara arasında anlaşmazlıklar olduğu takdirde FIFA'nın yayınladığı gibi çalışma yaptıklarını ifade eden Nihat Özdemir, "Önemli olan futbolcu ile kulübün yaptığı anlaşma. Sözleşme anlaşmazlıkları olursa, TFF'ye müracaat olursa FIFA gibi TFF'de her kulübün dosyasına bakacak. Hukuki karar almaya çalışacağız. Esas olan futbolcu ile kulübün kendi arasındaki yapmış olduğu sözleşmelerdir. Onları da inceleyip hukuk kurullarımız karar verecek. Korona şartlarında kulüplerin durumu belli. Normal zamanda bu kararları vermek çok kolay. Bu şartlarda kulübün ve futbolcunun durumu incelenerek karar verilecek" açıklamasında bulundu.

"TEK KARARIMIZ OLABİLİR, LİGLERİN OYNAYARAK SONLANDIRMAK"

Fransa, Hollanda ve Belçika'nın liglerin tamamlamasının hatırlatılması üzerine Başkan Özdemir, "Fransa'da futbol federasyonu devam etme kararı olmasına rağmen, Fransa Başbakanı bu kararı verdi. PSG farkla öndeydi. Süper Lig'de 2 takımız aynı puanda gol farkı var. Arkasındaki az puanla 3 ve 4. sırada olan takımlar var. Bizim liglerde bu kararları vermek mümkün değil. Ligden düşmeye gelindiğinde 3 takım altta bulunuyor. Yeni Malatyaspor ile Rizespor'un puanları aynı, gol farkı var. Tek kararımız olabilir. Liglerin oynayarak sonlandırmak. Benim hakkım yendi diye büyük huzursuzluklar olur. Tek bir yolumuz var, hep beraber fedakarlık yaparak oynayarak bitirelim. Kim hak ettiyse şampiyon olsun. Normal zamanda liglerin bugünlerde bitecekti. Avrupa Şampiyonası başlayacaktı. Bugün liglerimizin son günlerdi" diye konuştu.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, KADIN FUTBOLUNUN DURUMUYLA İLGİLİ OLARAK DA ÇALIŞMALAR YAPTIKLARINI AKTARDI.

Oynatarak ligleri bitirmek istediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, "Diğer şeyleri düşünmedik. Onlardan uzak duruyoruz. Yönetim kurulu, Sağlık Kurulu, danışma kurulu ile nasıl tamamlanabilir diye çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"TFF'NİN ALDIĞI KARARLARA BÜTÜN KULÜPLER UYMAK ZORUNDA"

Çarşamba günü Kulüpler Birliği ve kulüpler ile toplantı yapacaklarını açıklayan Özdemir, bu toplantıları da sıkça yaparak devam etmek istediklerini iletti. Kulüpler ile devamlı görüşme halinde olduklarını vurgulayan Nihat Özdemir, "Netice olarak karar sadece özerk olan TFF ve yönetimidir. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara bütün kulüpler uymak zorunda. Uymayanlar için kararlar yönetmelikte yazmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"POZİTİF ÇIKABİLİR, ONLARI AYIRACAĞIZ, DİĞERLERİYLE DEVAM EDECEĞİZ"

Maçlar oynanırken, takımların sık sık test yaparak yollarına devam edeceklerini açıklayan Özdemir, "Pozitif çıkabilir. Onları ayıracağız. Diğerleriyle devam edeceğiz. Almanya, takımda 14 kişi kalsa dahi liglere devam etme kararı aldı. Ne yapıp, ne edip Bundesliga'yı bitirmek istiyorlar" dedi.

"MAÇLAR DURDUĞU İÇİN ONLAR DA ÖDENMEYİ DURDURDU"

Yayıncı kuruluşun futbolda önemli gelir ettikleri kurum olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, "Bunlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gelirlerinin yüzde 40-45. Diğer kulüplerin gelirleri ise 75-80. Yayıncı kuruluşunda görüşlerini almak zorundayız. Türk futbolunun önemli bir gelir kaynağı. Yayıncı kuruluş ile 5 yıllık sözleşmesi var. Bütün ödemeleri yaptılar. Oynanmayan 3 taksit var. Bu rakamın toplam tutarı da 588 milyon TL'dir. Maçlar durduğu için onlar da ödenmeyi durdurdu. Yayıncı kuruluş ile daha 2 yıl sözleşmemiz var. Onlarla devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz oynanacak' - Son Dakika

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