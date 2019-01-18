Son Dakika Haberleri: Bütün Madalyaları Topladı

Bütün Madalyaları Topladı

59 dakika önce

Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencisi Arda Çiço, 50 metre serbest yüzme ve 50 metre sırt üstü yüzme kategorisinde büyük başarı elde ederek, bütün madalyaları topladı.

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Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencisi Arda Çiço, 50 metre serbest yüzme ve 50 metre sırt üstü yüzme kategorisinde büyük başarı elde ederek, bütün madalyaları topladı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu'nda Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme yarışmasında Arda Çiço, 50 metre serbest yüzme kategorisinde ikinci olurken, 50 metre sırt üstü yüzme kategorisinde birinci oldu. Aynı okul öğrencisi Kerim Can Aba ise, serbest ve sırt yüzme kategorisinde bronz madalya almaya hak kazandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bahçelievler, Bilecik, Yaşam
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