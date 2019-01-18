Bütün Madalyaları Topladı
59 dakika önce
Bilecik Edebali Şehir Koleji öğrencisi Arda Çiço, 50 metre serbest yüzme ve 50 metre sırt üstü yüzme kategorisinde büyük başarı elde ederek, bütün madalyaları topladı.
Bilecik
Edebali Şehir Koleji öğrencisi Arda Çiço, 50 metre serbest yüzme ve 50 metre sırt üstü yüzme kategorisinde büyük başarı elde ederek, bütün madalyaları topladı.
Bilecik merkez Bahçelievler
Mahallesinde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu'nda Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen yüzme yarışmasında Arda Çiço, 50 metre serbest yüzme kategorisinde ikinci olurken, 50 metre sırt üstü yüzme kategorisinde birinci oldu. Aynı okul öğrencisi Kerim Can Aba ise, serbest ve sırt yüzme kategorisinde bronz madalya almaya hak kazandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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