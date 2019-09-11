Son Dakika Haberleri: "Bütün Türk gençliğini Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz"
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"Bütün Türk gençliğini Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz"

20 dakika önce

Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, "Ahlaklı, imanlı bir gençlik yetişmesi için bütün gençlerimizi Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz" dedi.

Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, "Ahlaklı, imanlı bir gençlik yetişmesi için bütün gençlerimizi Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz" dedi.

Dip, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Amasya Ülkü Ocakları olarak yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla çeşitli eğitim programları hazırladıklarını söyledi.

Özellikle gençlerin faydalanacağı kişisel gelişim programları düzenleyeceklerini dile getiren Dip, "Bu programların içinde tarih, edebiyat, toplum programları var. Sosyal kültürel programlarımız içinde konferanslarımız, vefa ziyaretlerimiz ve birçok program bulunuyor. Ahlaklı, imanlı bir gençlik yetişmesi için bütün gençlerimizi Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz. Kapımız her gencimize açık, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve bilgimizi paylaşmak için bizler burada hazırız." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocaklarının eğitim ve kültür yuvası olduğunu anlatan Dip, şunları kaydetti:

"Yaptığımız eğitim programlarıyla ve genel merkezimizin çıkarmış olduğu yayınlarla bir eğitim yuvası olduğumuzu kanıtlıyoruz. Dedikodu, gıybet, tembellik, sorumsuzluk, şuursuzluk, siyasi hesaplar, sinsi planlar, hizipleşme, kutuplaşma, aile ve çevreyle uyumsuzluk, Ülkü Ocaklı her kardeşime tamamen uzak ve yabancıdır. Hem kendinizi yetiştireceksiniz hem de ülke ve milletiniz için dertlenip çıkış yolları arayacaksınız. Hem hayatın içinde aktif şekilde varlığınızı göstereceksiniz hem de davanızın ve şahsiyetinizin vakarını titizlikle muhafaza edeceksiniz."

Edebiyat, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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