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Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı - Son Dakika

Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı

27.06.2021 11:34

Bursa'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için gelen S.O. okul binasına olması gereken saat 10.00'da yetişemedi. Kapıların kapanmasının ardından saniyeler sonra okula gelen S.O, sınava girme hakkını yitirdi. S.O'nun yakınları uzun süre, "Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" sözleriyle görevlileri ikna etmeye çalıştı.

Bursa'da yapılan YKS sınavlarında ilginç görüntüler yaşandı. Kent genelindeki sınav merkezlerine gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler de okul dışında çocuklarını bekledi. Kimliklerini kaybeden öğrenciler, nüfus müdürlüklerine giderek geçici kimlik belgesi aldı.

Kimliğini kaybettiğini son anda fark edip ilçe nüfus müdürlüklerine gelen öğrencileri ise, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahin ekipleri, öğrencileri sınava motosikletle yetiştirdi.

Koşarak geldi, saniyelerle sınavı kaçırdı

"BİR SANİYE YÜZÜNDEN BU ÇOCUK BÖYLE KALDI"

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek olan S.O., saniyelerle sınava geç kaldı. Kapılar saat 10.00'da kapandı, koşarak gelen S.O okul girişindeki güvenlik görevlileriyle içeri girebilmek için konuştu. Sınava alınmayınca okulun önünden ayrılan S.O.'nun yakınlarından M.O., "Görüyorsunuz değil mi? Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek sitem etti.

Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı - Son Dakika


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