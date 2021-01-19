'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi - Son Dakika

'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi

19.01.2021 11:26
'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi, System.String[]

'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü Diyarbakır'da yaptırdığı yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi

DİYARBAKIR - Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü Diyarbakır'da yaptırdığı yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, yolun restore edilip koruma altına alınmasını istiyor.

Diyarbakır'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma Roma yolu ve köprüsü tescilli yapı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Araştırmacılar tarafından tespit edilen bölgede köprünün bakım ve onarımı gerçekleştirilirken, yol ise bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı kaşıya kaldı. Yolun her iki tarafında yer alan sütunların zamanla yıkıldığı öğrenildi. Yol ve köprü, göçerler tarafından kullanılırken turizmci ve arkeoloji öğrencisi Doğan Şen yolun koruma altına alınmasını istedi.

"Yolun restore edilmesini istiyoruz"

Vatandaşların Roma yolu ile İpek yolunu karıştırdıklarını belirten Şen, "Yaklaşık olarak 2 bin yıl önce kurulmuş, Elazığ bölgesinden gelerek Diyarbakır'a Dağkapı'ya giden ve oradan Zerzevan'a, Nusaybin'e, oradan da Suriye ve Irak'a kadar Hindistan'a uzanan 80 bin kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bu Roma yolu tamamen farklıdır. Burada çift yönlü bir yol görüyoruz. Bu yollar, Roma'nın fethettiği noktalarda askerlerini, lejyonerlerini, ordularını taşımak için yapmış oldukları yollardır. Çift yoldur. Bir kısım araçların geçtiği, bir kısım da lejyonerlerin yoluna devam ettiği bir yoldur. Diyarbakır Roma için çok önemli bir kavramdır. Bu yol, yaklaşık olarak 1900 yıllık bir yoldur ve tamamen Diyarbakır'ın özel bazalt taşıyla yapılmıştır. Romalılar yollarını yaparken önce yaklaşık olarak 2 metre kazma işlemi yapıyor ve daha sonra taşla kapatıyorlar. Yaklaşık 3 tane işlemden sonra yolları bu şekilde sağlamlaştırıyorlar. Eğil üzerinden Elazığ'a kadar giden bir yoldan bahsediyoruz. Selman Kalesi var ileride. Yine Roma'nın yapmış olduğu ve günümüze kadar gelen bir köprüden bahsediyoruz. Bütün devlet büyüklerimizden, yetkililerimizden bu yolun restore edilip koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi
'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi
'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi
'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi

Diyarbakır, Elazığ, Drone, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi         
10:55
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:17:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'.... 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei