"Süper Meyve" Aronya'nın İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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"Süper Meyve" Aronya'nın İlk Hasadı Yapıldı

12.09.2022 15:14
"Süper Meyve" Aronya'nın İlk Hasadı Yapıldı

Bütünsel sağlık için sayısız fayda sunan ve “süper meyve” olarak tanımlanan aronyanın ilk hasadına başlandı. Aronyayı dalında yetiştirip sofralara ulaştıran Mor Aronya, Yalova ve Kırklareli’deki 220 dönüm ekili arazide hasada start verdi.

Bütünsel sağlık için sayısız fayda sunan ve "süper meyve" olarak tanımlanan aronyanın ilk hasadına başlandı. Aronyayı dalında yetiştirip sofralara ulaştıran Mor Aronya, Yalova ve Kırklareli'deki 220 dönüm ekili arazide hasada start verdi.

Mor Aronya'nın Genel Müdürü Sertaç Kılıçaslan, "Yüksek lif ve besin değeri taşıyan aronya ekonomik olarak da katma değeri yüksek bir meyve. Mor Aronya olarak 90 bin ekili fidanımızdan hasat ettiğimiz meyveleri sıvı, kuru ve toz formunda müşterilerimize sunuyoruz. Aronyanın takviye edici gıda olarak tüketilmesi için ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile ar-ge çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Aronyanın dünyada son dönemde en popüler meyvelerden olduğuna dikkat çeken Kılıçaslan, "Aronyanın dünyada özellikle Polonya, Rusya ve ABD'de üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkemizde ise henüz yeni tanınmaya başladı diyebiliriz. Diğer meyvelere göre en yüksek lif ve besin değeri taşıyan aronya ekonomik olarak da katma değeri yüksek bir meyve. Yemiş olarak tüketilmesinin yanı sıra kuru meyvesi, çiçekleri, kökleri ve yaprakları ilaç sanayisinde değerlendirilebiliyor. Bunlara ek olarak krem ve sabunlarda, cilt bakımında ve esans ham maddesi olarak kozmetik sanayisinde de değerli bir ürün. Son yıllarda Türkiye'de birçok fırsatı barındıran iç talebin yurt içi üretimle karşılanması için aronya üretim alanlarının artırılması gerekiyor. Bu üretim alanlarının ve gelişen sanayinin istihdama sağlayacağı katkı da yadsınamaz" dedi.

ARONYA, SAYISIZ FAYDA SUNUYOR

Aronya, mega antioksidan değerleri yanında C, PP, B, E vitamini ve yüksek miktarda antosiyanin içeriyor. Potasyum, magnezyum, kalsiyum, manganez ve yüksek oranda lif içeren meyve, bağışıklığın güçlenmesi, alerjilerin gerilemesi ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklarda takviye edici gıda rolünü üstleniyor. Yüksek tansiyon, anti-aging, karaciğer sağlığı, diyabet, kalp ve damar sağlığı, alerji gibi kronik rahatsızlıklar, radyasyonun olumsuz etkileri ve zihin sağlığı konularında iyileştirici özelliği de bulunuyor.

Farklı formlarda kolayca tüketilebilen aronya, meyvenin suyu, konsantresi, tozu ya da kurusu olarak tüketilebiliyor. Suyu, sirke, dondurma ve süt ürünlerinde, kurusu ise pastacılıkta, puding, reçel, marmelat yapımında kullanılabiliyor. Sağlıklı atıştırmalık için harika bir kaynak olan aronya toz haline getirildiğinde ise katma değeri yüksek ve fonksiyonel bir çaya dönüşüyor.

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Kaynak: ANKA

Kırklareli, Yalova, Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans 'Süper Meyve' Aronya'nın İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Süper Meyve" Aronya'nın İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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