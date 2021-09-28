BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen "Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı" 23-25 Eylül tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde (USİM) gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Oktay'ın yürütücülüğünde yapılan çalıştayın düzenleme ekibinde BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper ve Öğr. Gör. Dr. Okan Aydın, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İnanıcı yer aldı.

Yurtiçinden acil tıp ve tıp eğitimi uzmanı toplam 18 kişinin yanı sıra, ABD'den Brown Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Foggle ve online olarak da yine ABD'den Maimonides Medical Center akademik personeli Dr. Aghera katılımcı olarak yer aldı.

3 gün süren çalıştayın ilk gününde medikal simülasyonun Türkiye ve dünyadaki yeri ve geleceğine dair alanlarında uzman katılımcılar tarafından yüz yüze ve online sunumlar gerçekleştirildi. İkinci gün; katılımcılar 5 ayrı gruba ayrılarak acil tıp uzmanlık eğitiminde simülasyon müfredatı oluşturmak için Dr. Foggle ve düzenleme ekibinin kolaylaştırıcılığında yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Üçüncü gün ise Dr. Foggle tarafından örnek simülasyon senaryo ve geri bildirim uygulaması gerçekleştirilerek etkinlik sonlandırıldı.