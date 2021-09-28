BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

28.09.2021 10:31

TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen "Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı" 23-25 Eylül tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde...

TÜBİTAK 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen "Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı" 23-25 Eylül tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde (USİM) gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Oktay'ın yürütücülüğünde yapılan çalıştayın düzenleme ekibinde BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper ve Öğr. Gör. Dr. Okan Aydın, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İnanıcı yer aldı.

Yurtiçinden acil tıp ve tıp eğitimi uzmanı toplam 18 kişinin yanı sıra, ABD'den Brown Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Foggle ve online olarak da yine ABD'den Maimonides Medical Center akademik personeli Dr. Aghera katılımcı olarak yer aldı.

3 gün süren çalıştayın ilk gününde medikal simülasyonun Türkiye ve dünyadaki yeri ve geleceğine dair alanlarında uzman katılımcılar tarafından yüz yüze ve online sunumlar gerçekleştirildi. İkinci gün; katılımcılar 5 ayrı gruba ayrılarak acil tıp uzmanlık eğitiminde simülasyon müfredatı oluşturmak için Dr. Foggle ve düzenleme ekibinin kolaylaştırıcılığında yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Üçüncü gün ise Dr. Foggle tarafından örnek simülasyon senaryo ve geri bildirim uygulaması gerçekleştirilerek etkinlik sonlandırıldı.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Tıp Fakültesi, Bursa, Eylül, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomiden dertli
10:45 Altının Gramı 1.678 lira seviyesinde
10:41 Kamuoyu anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaşların yüzde 70'i ekonomi ve hayat pahalılığından dert yandı
10:42 Altının gram fiyatı 1.678 liradan işlem görüyor
10:40 Dolar/TL 27 lirayı aştı
10:37 Dolar 27 lira seviyesini aştı
10:31 Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor
10:28 Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor! Başrolde İsmail Hacıoğlu var
10:21 Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Oxlade-Chamberlain, 16.30'da İstanbul'da olacak
10:21 Çalışma izni bulunmayan Afrikalı genç, kendisini bırakması için sivil polisin ayaklarına kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 11:14:01. #1.13#
SON DAKİKA: BUÜ, Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement