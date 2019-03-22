Son Dakika Haberleri: BUÜ'de 'Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü' konuşuldu

BUÜ'de 'Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü' konuşuldu

1 saat önce

Dünyada ve Türkiye'de enerji konusunu değerlendiren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, çok sayıda alanı etkileyen enerji sektörü konusunda Bakanlık olarak dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar yapmaya önem verdiklerini söyledi.

BUÜ'de 'Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü' konuşuldu, System.String[]
Dünyada ve Türkiye'de enerji konusunu değerlendiren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, çok sayıda alanı etkileyen enerji sektörü konusunda Bakanlık olarak dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar yapmaya önem verdiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:00 

Ekonomi
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