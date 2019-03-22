BUÜ'de 'Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü' konuşuldu
1 saat önce
Dünyada ve Türkiye'de enerji konusunu değerlendiren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, çok sayıda alanı etkileyen enerji sektörü konusunda Bakanlık olarak dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar yapmaya önem verdiklerini söyledi.
Dünyada ve Türkiye
'de enerji konusunu değerlendiren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar
, çok sayıda alanı etkileyen enerji sektörü konusunda Bakanlık olarak dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar yapmaya önem verdiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:00
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