BUÜ'de on-line sınavlar tamamlandı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ön lisans ve lisans alanında 25 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde 280 bini aşkın on-line sınavı başarı ile tamamladıklarını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Kılavuz, on-line sınav sürecini başarıyla tamamlayan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Kılavuz, ziyaretinde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini, bundan sonraki dönemde de sürecin kısmen devam edeceğini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin 15 Mart'tan itibaren ailelerinin yaşadığı kentlere gittiğini hatırlatan Kılavuz, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimi 30 Mart'tan itibaren başlattık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan, 12 Haziran akşamı itibarıyla 280 bini aşan öğrencinin sınavını başarılı bir şekilde tamamladık. Sınav döneminde tüm sıkıntıların giderilmesi konusunda çok hassas davrandık. Herhangi bir sıkıntı da yaşanmadı. Dekanlıklarımıza mazeret hakkı için çok düşük oranda başvuru yapıldı. İyi bir sınav dönemi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Artık tüm öğrencinin kampüste bulunacağı bir ortamı düşünemiyoruz. Derslerin bir kısmının uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması için gerekli adımları atacağız. Bundan sonra öğrencinin bir kısmı yüz yüze eğitim görürken, bir kısmı uzaktan senkron bir şekilde eğitim görebilecek. Mevcut duruma adapte olacak tedbirleri alıyoruz."