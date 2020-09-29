BUÜ'de Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği açıldı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde, Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği açıldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda faaliyete geçen polikliniğinin Rektörlük binasında düzenlenen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da gençleri ve çocukları sigaraya hiç başlatmamanın ana hedefleri olduğunu aktardı.

Deneyen 4 kişiden 3'ünün bağımlı hale geldiğinin belirten Kaşıkcı, "Şu anda ilimizde 18 ayrı ünitede bu işlemler yürütülüyor. Yüzde 25 oranında sigarayı bıraktırma başarımız var. Bence bu oran hiç azımsanacak gibi değil. İnşallah bu yeni polikliniğimizde de yeni başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programda sigara ve etkileri hakkında sunum yapan BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı ve İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ ise sigaranın bağımlılık oranının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Sigaranın, üreticinin önerdiği gibi kullanıldığı zaman tüketiciyi öldüren tek ürün olduğuna dikkati çeken Karadağ, "Bir kez kullananın bile bağımlı olma ihtimali çok yüksek. Son 50 yılda üretimi 7-8 kez arttı. Bugün dünyada 1 milyardan fazla insan sigara kullanıyor. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Tütün sadece kanser yapmıyor. Kronik hastalıklarla da yakından ilişkili." ifadelerini kullandı.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, Tıp Fakültesi yöneticileri, akademisyen ve personelin de katıldığı törenin ardından açılış kurdelesi kesildi.