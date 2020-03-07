BUÜ'de yeni tay sevinci - Son Dakika
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BUÜ'de yeni tay sevinci

7 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun ikinci tayı dünyaya geldi.

BUÜ'de yeni tay sevinci, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun ikinci tayı dünyaya geldi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, mutlu haberi alır almaz tayı sevmek için çiftliğe gitti.


BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO'da yeni tay sevinci yaşanıyor. Önceki yılda ilk taylarının dünyaya gelmesi ile mutlu olan MYO yönetimi, bu yıl da yeni bir taya kavuştu. Babası Grup 2 ve Grup 1 koşularında başarı elde eden Temsil (DaiJin- Latigo Bay), annesi ise başarılı koşulara imza atmış Win River Girl (Win River Win- Gülseç) olan dişi olan tay 29 Şubat'ta 98 cm cidogo boyu ve 45 kg ağırlıkla dünyaya geldi.


BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni doğan tayı ve kısrağı ziyaret etti. Üniversitenin farklı projeler ile gelirlerini arttırmaya çalıştıklarını kaydeden Rektör Kılavuz; "Üniversitemizin en yeni üyesini görmeye geldik. Kendisi burada dünyaya gelen ikinci tayımızdır. İlki de sağlıklı bir şekilde büyüyor. Atçılık Meslek Yüksekokulumuzun deneyimli akademisyenleri sayesinde burayı eğitim-öğretim kurumunun yanı sıra başarılı bir üretim çiftliğine dönüştürmeyi arzuluyoruz. Yaşını dolduran taylarımızı ihale ile satacak ve Üniversitemiz için yeni gelir kaynakları oluşturacağız" diye konuştu.


"Taylarımız eğitim sürecine katkı sağlayacaklar"


Yeni doğan tayın bir yaşına kadar uygulama ahırında bakım ve diğer hizmetlerinin yapılacağını aktaran Prof. Dr. Türel Özkul, uygulamalı eğitime katkısının yanı sıra, tayın yaşına girdiğinde düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacağını belirtti. Bir yaşını tamamlayan bir önceki tayın Nisan ayında ihale ile satış sürecinin başlayacağını da bildiren Prof. Dr. Türel Özkul, amaçlarının öğrenciye yönelik uygulamalı eğitimlerin çeşitlenmesi ve üniversiteye maddi anlamda katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Özkul, akademik ve idari personelin çabalarıyla hayvan refahı ve yetiştiricilik faaliyetlerini geliştirmeye yönelik yeni çalışmalar ve projeler yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.


Bünyesinde Laguna Sunrise ve Win River Girl isimli iki damızlık kısrak bulunan Mennan Pasinli Atçılık MYO'da ikinci tayın da sağlıklı şekilde doğması sevinçle karşılandı. Yeni doğumların devam etmesi için çalıştıklarını söyleyen MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, bu seneki aşım sezonunda iki damızlık kısrağın yetiştiricilik faaliyetlerinin Graystorm (Luxor- Setryn) isimli aygırla devam edeceği bilgisini verdi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Türel Özkul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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