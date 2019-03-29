Son Dakika Haberleri: BUÜ’den 23 alanda 191 doktora öğrencisine YÖK bursu

BUÜ’den 23 alanda 191 doktora öğrencisine YÖK bursu

1 saat önce

YÖK tarafından 2016-2017 yılında başlatılan "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" Projesi kapsamında 100 alanda 2 bin doktora öğrencisinden 191'i Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

BUÜ’den 23 alanda 191 doktora öğrencisine YÖK bursu, System.String[]
YÖK tarafından 2016-2017 yılında başlatılan "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" Projesi kapsamında 100 alanda 2 bin doktora öğrencisinden 191'i Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 

Bursa, Uludağ Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis Akciğer Rahatsızlığından Dolayı Zor Günler Geçiren Eşref Kolçak, Yürümekte Güçlük Çekiyor Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:56:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BUÜ’den 23 alanda 191 doktora öğrencisine YÖK bursu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]