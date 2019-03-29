BUÜ’den 23 alanda 191 doktora öğrencisine YÖK bursu
1 saat önce
YÖK tarafından 2016-2017 yılında başlatılan "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" Projesi kapsamında 100 alanda 2 bin doktora öğrencisinden 191'i Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
YÖK tarafından 2016-2017 yılında başlatılan "Gelecek 10 Yıl İçin Güçlü Nesiller Yetiştirme" Projesi kapsamında 100 alanda 2 bin doktora öğrencisinden 191'i Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22
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