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BUÜ'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

BUÜ'den Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BUÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu, Barış Pınarı Harekatı'nın Türk milletine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan operasyonun milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Türk milletinin gururu olan Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatta tüm Mehmetçiklerimize kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyoruz. İnanıyoruz ki, askerimiz yine dünyaya çok önemli bir ders verecek ve tek bir mazlumun teline zarar getirmeden hainlerin planlarını bozmayı başaracaktır. Masum insanlar için terörist eylemlerden uzakta bir koridorun açılmasına vesile olacak böylesine önemli bir operasyonu başarı ile tamamlamaya muktedir tek ordu, şanlı Türk Ordusu'dur. Peygamber övgüsü almış askerlerimiz başta olmak üzere devlet büyüklerimize ve operasyonda görev alan tüm yöneticilerimize başarılar temenni ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi her zaman milletinin ve devletinin yanında olmaya devam edecek."

Barış Pınarı Harekatı, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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