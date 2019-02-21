Son Dakika Haberleri: BUÜ’den bilimsel araştırmaya 70 milyon TL

BUÜ’den bilimsel araştırmaya 70 milyon TL

46 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi, 4 yıl içerisinde bilimsel araştırma projelerine üniversite tarihindeki en büyük ödeneği ayırdı.

BUÜ’den bilimsel araştırmaya 70 milyon TL, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi, 4 yıl içerisinde bilimsel araştırma projelerine üniversite tarihindeki en büyük ödeneği ayırdı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2019 yılında bu rakamın 70 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40 

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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