BUÜ’den bilimsel araştırmaya 70 milyon TL
46 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi, 4 yıl içerisinde bilimsel araştırma projelerine üniversite tarihindeki en büyük ödeneği ayırdı.
Bursa Uludağ Üniversitesi
, 4 yıl içerisinde bilimsel araştırma projelerine üniversite tarihindeki en büyük ödeneği ayırdı. Rektör
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2019 yılında bu rakamın 70 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40
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