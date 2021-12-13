BUÜ'den Bulgaristan üniversitelerine 'Uluslararasılaşma' ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

BUÜ'den Bulgaristan üniversitelerine 'Uluslararasılaşma' ziyareti

13.12.2021 10:18

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerle sürdürdüğü akademik ve bilimsel tabanlı işbirliği çerçevesini genişletmek için kolları sıvadı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerle sürdürdüğü akademik ve bilimsel tabanlı işbirliği çerçevesini genişletmek için kolları sıvadı.

Kurulduğu yıllardan itibaren başta Avrupa ülkeleri, Balkanlar, Orta Asya, Afrika'daki üniversitelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten BUÜ, YÖK tarafından belirlenen Uluslararasılaşma Vizyonu doğrultusunda hedeflerine ilerlemeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından yeni kadrolar ile güçlendirilen Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü (UAİK), farklı ülkelerdeki üniversiteler ile yoğun temaslar kurarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atıyor. Prof. Dr. Bülent Şenay'ın Koordinatörlüğünü üstlendiği UAİK Ekibi, son olarak Bulgaristan'daki Plovdiv Ziraat Üniversitesi, Trakya Stara Zagora Üniversitesi, Veliko Tırnova St. Cyril ve St. Methodius Üniversitesi ve Varna Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren UAİ Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Şenay, üniversitelerin ilgili yöneticileri ile ziraat, veterinerlik, tıp ve mühendislik alanları başta olmak üzere sosyal bilimler ve eğitim bilimlerini de kapsayacak şekilde hem ikili anlaşmalar (MoU) imzaladıklarını hem de Erasmus ve diğer kapsamdaki ortak çalışmalara yönelik mutabakat sağladıklarını aktardı. Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında yakın gelecekte Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya ve Belçika üniversiteleri ile görüşmeler yapacaklarını açıklayan Prof. Dr. Bülent Şenay; "YÖK'ün 2020 İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda, 'uluslararasılaşma yükseköğretim sistemlerinin öncelikli hedeflerinden birisi haline gelmiştir' şeklinde tüm üniversiteleri kapsayan bir hedefi olduğunu biliyoruz. Üniversitelerin uluslararasılaşmaya dönük çalışmalarının ulusal seviyedeki bilimsel çalışmaların daha nitelikli olması adına zorunlu hale geldiği de artık hepimizin malumudur. Bu kapsamda üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi Koordinatörlüğümüz tarafından yeniden tanımlanmış ve 'akademik/bilim diplomasi' nihai hedefi olarak tespit edilmiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üst yönetimimizin bu doğrultuda bizlere verdiği destekler sayesinde gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bulgaristan üniversitelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde UAİ Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Seval Şahin ve UAİK Bilg. İşl. Sorumlusu Ahmet Duran da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Uludağ Üniversitesi, Ahmet Saim Kılavuz, Bulgaristan, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BUÜ'den Bulgaristan üniversitelerine 'Uluslararasılaşma' ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Ryan Babel, Türk Lirasının Değer Kaybını Eleştirdi
10:48 Kirasına gelen zammı açıklayan Babel, isyan etti: Türk lirası 10 yıl sonra nerede olacak?
10:29 İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı
10:25 İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı
10:16 Seren Serengil çıldıracak! Annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi
10:12 Seren Serengil'in annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi
10:14 Faiz kararı öncesi dolar, euro ve gram altından yeni rekor
10:10 Faiz kararı öncesi dolar, euro ve gram altından yeni rekor
10:11 Kadıköy'de polis kontrolünden kaçan otomobil bisikletliye çarptı
10:09 Kaza değil cinayet! Polisten kaçan sürücü, bisiklet süren adamı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 11:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: BUÜ'den Bulgaristan üniversitelerine 'Uluslararasılaşma' ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement