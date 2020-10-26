BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek - Son Dakika

BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek

26.10.2020 15:17

- BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek Gürsu Belediyesi, genç istihdamının beceri ve girişimcilik odaklı desteklenmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliğine imza attı.

- BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek

BURSA - Gürsu Belediyesi, genç istihdamının beceri ve girişimcilik odaklı desteklenmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliğine imza attı. Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan ULUSEM, ULUUZEM, ULUDAĞ TTO, ULUTEK TEKNOPAR ve ULUDAĞ ERASMUS'ta görev yapan personel ve akademisyenler Gürsuluların eğitim konusunda gerekli desteği sağlayacak.

Gürsu Kolektif Kariyer Merkezi, gençler ve genç girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Gürsu Belediyesi Kolektif Kariyer Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolüyle gençlerin iş hayatlarındaki yolculuklarına destek olacak. Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde, girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında faaliyet göstermek amacıyla oluşturulan Kolektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda, gençlerin girişimcilik yönlerini arttırmayı hedefleyen Gürsu Belediyesi, birçok özel ve kamu kuruluşu ile ortak hareket etme kararı aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile de gençlerin gelişiminin sağlanmasında güç birliğine gidildi. Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan ULUSEM, ULUUZEM, ULUDAĞ TTO, ULUTEK TEKNOPAR ve ULUDAĞ ERASMUS'ta görev yapan personel ve akademisyenler Gürsuluların eğitim konusunda gerekli desteği sağlayacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizin zihin dünyalarından yararlanarak, ekonomimize katma değerli ürün üretilmesi için oluşturduğumuz Kollektif Kariyer Merkezimizi, Gürsu ve Bursa için bir fırsat olarak görmekteyiz. Merkezimizle, gençlerimizin sahip oldukları ışığı doğru yöne yönlendirmelerini ve gelişimlerine destek olacak eğitimleri almalarını sağlayarak geleceklerini şekillendirmelerine destek oluyoruz. Üreteceğimiz projelerle gençlerimizin yolculuklarında yanlarında olmanın coşkusunu hissediyoruz. Gençlerimizin hayatlarını şekillendirirken alacakları doğru kararlarla ülkemizin kalkınmasında üstlenecekleri görevlerde biraz olsun katkımız olacağını bilmek mutluluk verici. Bursa Uludağ Üniversitemizin, bu çabamızın samimiyetini görerek yanımızda olması bizleri güçlü kılıyor. Destekleri için Rektörümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Geçmişte belediyeler deyince sadece, alt yapı, kaldırım ve çöp toplama gibi hizmetler akla geldiğini hatırlatan Başkan Işık, "Artık vatandaşımızda bu tip projelere öncü olarak bizlerden bir çok talebi oluyor. Binlerce kardeşimiz bizlerden yardım beklerken, bizlerde böyle bir projede Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de yer almasını istedik. Amacımız bizim burada gençlere sahip çıkabilmektir. Bizlerde üniversiteden mezür olduktan sonra bu kardeşlerimize köprü olmayı düşünüyoruz. Ne kadar gencimize ulaşabilirsek bu bizleri mutlu edecektir" dedi.

Bursa'nın bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversite sanayi işbirliği gibi bir slogan ön plana çıkıyor. Üniversitelerin temel görevi, insan kaynağı ve ar-ge faaliyetleri olarak ürettiklerini toplumun hizmetine sunmaktır. Bu bazen merkezi, bazen yerel, bazen ise STK'larla da olabilir. Onun için üniversiteler birikimlerini topluma ulaştırmak mecburiyetindedir. Üniversite olarak insanımızın şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet unsurlarını devreye sokmak için gayret gösteriyoruz. Bugün de Gürsu Belediyesi ile üniversitedeki 5 ayrı birimin ortaklaşa bir birleriyle dayanışarak özellikle dezavantajlı gruplardan genç ve kadınlara hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek
BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek
BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek
BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek

Uludağ Üniversitesi, Uludağ, Bursa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BUÜ'den Gürsulu kadın ve gençlere destek - Son Dakika

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