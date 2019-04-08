Buü Devlet Konservatuvarı'ndan, Manhattan Müzik Okulu'na

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Selin Algöz, dünyanın seçkin müzik kurumlarından Manhattan Müzik Okulu'na girmeyi başardı.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Selin Algöz, dünyanın seçkin müzik kurumlarından Manhattan Müzik Okulu'na girmeyi başardı. Yaklaşık 3 bin başvuru arasından ilk 10'a seçilen Selin, yüzde 70 burs ile okuyacak.



BUÜ Devlet Konservatuvarı dünyaya sanatçı yetiştirmeye devam ediyor. Daha önce de Avrupa ve Amerika'nın seçkin müzik okullarına öğrenci gönderen konservatuvarın son yıldızı Selin Algöz isimli ikinci sınıf öğrencisi oldu. Azim, inanç ve disiplinli çalışması ile birçok müzik otoritesinin dikkatini çekmeyi başaran Selin, bu yıl başvurduğu Manhattan Müzik Okulu'nda da ilk 10'a girdi. Yüzde 70 burs ile okulu kazanan Selin, 3 bin öğrencinin başvurduğu sınavlarda kendisini göstererek okula kabul edildi.



EN İYİLER İLE ÇALIŞTI



Konuyla ilgili değerlendirme yapan BUÜ Devlet Konservaruvarı Müdürü Prof. Dr. İsmail Göğüş, "Kemana Seda Gürtel hocası ile başlayan Selin, lisans ikinci sınıfa kadar birçok solo ve oda müziği konserleri gerçekleştirdi. Ayrıca TUGFO Orkestrası'nda görev alarak Avrupa'nın birçok kentinde konserlere katıldı. Önemli solistlerle çalışma imkanı bulan öğrencimiz, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda da takviye sanatçı olarak görev aldı. Çalışkan ve disiplinli bir kişiliğe sahip olan öğrencimiz 2 yıldır keman eğitimine Amerika'daki Prof.Albert Markov ile devam ediyordu. Kendisine bundan sonraki sanat yolculuğunda başarılar diliyoruz" dedi.



- Bursa

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