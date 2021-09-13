BUÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 2021-2022 akademik yılı açılışı ve beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretimde ikinci akademik yılına başlayan BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni öğrencileri için açılış ve beyaz önlük giyme töreni düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, 70 bini aşan öğrenci kapasitesi, akademik ve idari kadrosuyla Türkiye'nin en kalabalık üç üniversitesinden biri olduklarını vurguladı.

Diş Hekimliği Fakültesinin 29 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu fakat açılışının 2020 yılında kendilerine kısmet olduğunu belirten Kılavuz, şunları kaydetti:

"Bizden önceki yöneticilerimiz bu işe el attılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak işin gerçekleştirilmesi, takip edilmesi, akademik kadrosunun oluşturulması bizim dönemimizde oldu. Takım ruhuyla hareket edecek özel bir akademik kadro kurduk. Bunun yanı sıra bir de partner kurumumuz oldu. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi ile öğrencilerimizin pratik eğitimleri noktasında iş birliği yapıyoruz."

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam ise ekip olarak bir önceki dönemi başarıyla tamamlamanın ve yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

İlk eğitim öğretim yılına 62 öğrenciyle başladıklarını hatırlatan Sağlam, "Bu yıl 75 yeni öğrencimiz daha aramıza katıldı. İkinci sınıf ve bu yıl yeni başlayan öğrencilerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde eğitimlere devam edeceğiz. Öğrenci odaklı bir fakülteyiz. Özgün bir eğitim modeline sahibiz. Bilim derslerinin yanı sıra, toplum ve insana yönelik değerler eğitimi dersler de veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, merkez kampüs içinde yer almasını arzu ettikleri fakülte binasının temelinin bu yıl sonuna kadar atılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Açılış töreninin ardından Prof. Dr. Ertuğrul Sabah tarafından öğrencilere ilk ders verildi. Dersin sonunda üniversite yöneticileri tarafından törene katılan tüm öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün ile dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.