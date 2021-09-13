Üye Girişi
BUÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı - Son Dakika

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı

13.09.2021 15:19
BUÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 2021-2022 akademik yılı açılışı ve beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 2021-2022 akademik yılı açılışı ve beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretimde ikinci akademik yılına başlayan BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni öğrencileri için açılış ve beyaz önlük giyme töreni düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, 70 bini aşan öğrenci kapasitesi, akademik ve idari kadrosuyla Türkiye'nin en kalabalık üç üniversitesinden biri olduklarını vurguladı.

Diş Hekimliği Fakültesinin 29 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu fakat açılışının 2020 yılında kendilerine kısmet olduğunu belirten Kılavuz, şunları kaydetti:

"Bizden önceki yöneticilerimiz bu işe el attılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak işin gerçekleştirilmesi, takip edilmesi, akademik kadrosunun oluşturulması bizim dönemimizde oldu. Takım ruhuyla hareket edecek özel bir akademik kadro kurduk. Bunun yanı sıra bir de partner kurumumuz oldu. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi ile öğrencilerimizin pratik eğitimleri noktasında iş birliği yapıyoruz."

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam ise ekip olarak bir önceki dönemi başarıyla tamamlamanın ve yeni döneme sorunsuz bir şekilde başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

İlk eğitim öğretim yılına 62 öğrenciyle başladıklarını hatırlatan Sağlam, "Bu yıl 75 yeni öğrencimiz daha aramıza katıldı. İkinci sınıf ve bu yıl yeni başlayan öğrencilerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde eğitimlere devam edeceğiz. Öğrenci odaklı bir fakülteyiz. Özgün bir eğitim modeline sahibiz. Bilim derslerinin yanı sıra, toplum ve insana yönelik değerler eğitimi dersler de veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, merkez kampüs içinde yer almasını arzu ettikleri fakülte binasının temelinin bu yıl sonuna kadar atılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Açılış töreninin ardından Prof. Dr. Ertuğrul Sabah tarafından öğrencilere ilk ders verildi. Dersin sonunda üniversite yöneticileri tarafından törene katılan tüm öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün ile dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti 15:22 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti 14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir 14:33 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar 14:21 Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar
13:41 "Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı çeteye operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık 12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık

Son Dakika Haberleri
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
14:33 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir
14:24 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen soruyu yanıtladı: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var
14:18 İlk kez böyle bir sevgi gördü! Djokovic, destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşlarına engel olamadı
14:01 Jose Mourinho, 90+1'de gelen galibiyet ile çılgınlar gibi sevindi
13:42 Heykeli boşuna dikilmedi! Trabzonspor'un golcüsü Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı
Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat         
15:37
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti         
15:24
Alacak-verecek meselesi yüzünden amcasını öldürdü! Olay anı kamerada Alacak-verecek meselesi yüzünden amcasını öldürdü! Olay anı kamerada         
14:51
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 15:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: BUÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement