BUÜ Halı Saha Turnuvası'nda 'Tsunami' esti - Son Dakika
Son Dakika Spor BUÜ Halı Saha Turnuvası'nda 'Tsunami' esti - Son Dakika Spor

BUÜ Halı Saha Turnuvası'nda 'Tsunami' esti

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Spor Kültür (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Personel Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı.

BUÜ Halı Saha Turnuvası'nda 'Tsunami' esti, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Spor Kültür (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Personel Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. 22 takımın mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Tıp Fakültesi Hastanesi personelinin kurduğu takımlardan olan 'Tsunami' ekibi oldu.


BUÜ Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı'nın organize ettiği 'Personel Halı Saha Futbol Turnuvası'nda sona gelindi. Toplam 15 kişiden oluşan ve 22 takımın yer aldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürdü. Görükle Merkez Kampüs içerisindeki halı saha tesislerinde düzenlenen turnuvayı Tsunami takımı kazandı. Final müsabakasında normal süresi 2-2 biten mücadelenin kazananı penaltı atışlarıyla belli oldu. Rakibi Acil Atletik'i penaltı atışları sonucu 5-4 yenen Tsunami takımı kupayı kaldırdı.


Mücadelenin tamamlanmasının hemen ardından gerçekleştirilen kupa törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Genel Sekreter Osman Dikmen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemali Çankaya, idari personel, akademisyenler, sporcular ve yakınları katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren gerek öğrenci, gerek akademisyen, gerekse de personelimizin moral ve motivasyonunu arttıracak sosyal faaliyetlere önem verdik. Üniversitemizi dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın merkezi haline getirmenin azim ve kararlılığındayız. İnşallah bundan sonraki dönemde de aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan bütün sporcu kardeşlerimize, idari ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Kazanan takımları da ayrıca tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Turnuvanın en centilmen takımı Bilem Spor seçildi. Turnuvada mücadele eden Genç Güvenlik ve Kütüphane takımları ise genel klasmanda üçüncülüğü paylaştı. Acil Atletik takımının 2. olarak tamamladığı turnuvanın 2019 yılı şampiyonu Tsunami takımı oldu. Veteran dalında ise İhtiyar Güvenlik Spor 1, Spor Bilimleri Fakültesi Takımı da 2. oldu.


Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri üniversite yöneticileri tarafından takdim edildi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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