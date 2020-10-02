BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı

BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde ilk korona aşı yapıldı.

BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde ilk korona aşı yapıldı. Kan Merkezi Dr. Tufan Kumaş'a gönüllü olarak aşı yapıldı.

Korona virüs aşı çalışmalarına Bursa Uludağ Üniversitesi de katıldı. Uludağ Üniversitesi Kan Merkezi Dr. Tufan Kumaş, gönüllü olarak Bursa'daki ilk aşıyı oldu. Aşının yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Halis Akalın, "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hem dünyayı hem de Türkiye'yi ciddi bir şekilde etkileyen korona virüsüne karşı aşı çalışmasının ilk etabını başlatıyoruz. İlk etap sağlık çalışanları tarafından gönüllü olarak gerçekleştiriliyor. Bu aşı ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlayan aşı çalışmasının bir parçasıdır. Bizde bir başka merkez olarak bu aşı çalışmasına başlıyoruz. Aşı inaktif bir aşıdır. Virüsün verosel dediğimiz özel hücrelerde üretilerek daha sonra inaktif edilmesiyle elde edilen bir aşıdır. İlk olarak aşıyı, sağlık çalışanlarımızdan Kan Merkezi doktorlarından Tufan Kumaş'a yapacağız" dedi.

Uludağ Üniversitesi olarak hedefleri açıklayan Prof. Dr. Halis Akalın, "İlk etapta sağlıklı gönüllü olan sağlık çalışanlarında yapılacak. 1 ay sonra topluma açacağız. Bazı kriterleri karşılamasını gerekiyor. Hedef aslında bu aşının yaklaşık olarak 10 bin dozun üzerinde Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde güvenlik ve etkinlik verisi zaten sağlanmıştır. Güvenli ve etkili bir aşıdır. Bu faz 3 aşıdır. Biz burada bu aşının kişileri koruyup korumadığına bakacağız. Toplam olarak 20'nin üzerinde merkez var. Bizde ikinci olarak bu aşıyı yapmış olduk. İlk etapta tüm merkezlerde bin 300 kişi hedefleniyor. 650 aşı, 650'de plasabo dediğimiz aşıya çok benzeyen bir ambalaj ama içinde aşı olmayan ürün kullanılacak. 28 gün sonraki verilerimizde güvenlik açısından bir sorun tespit edilmediğinde, aşıyı topluma açacağız. Türkiye'de de 13 bin kişinin aşı olması hedefleniyor" dedi.

Enfeksiyon Bölümü Uz. Dr. Uğur Önal ise, "Tarama testlerini başarıyla geçen sağlık çalışanlarına biz bu aşıyı uygulayacağız. Daha önce korona virüs teşhisi konulmamış olması gerekiyor. Ona yönelik bütün testleri yapıyoruz. Bağışıklık yetmezliği durumunun olmaması, her hangi bir kronik hastalığının olmaması, ilaç kullanımının olmaması ve 18 ile 59 yaş arasında olması gerekiyor" diye konuştu.

Gönüllü olarak aşının kendisine vurulmasını kabul eden Kan Merkezi Doktor Tufan Kumaş, "Öncü olmak bize düşerdi. Bu aşının gerek bizim için gerekse dünya için önemini hepimiz biliyoruz. Çok sayıda aşı çalışması var. Bu da onlardan bir tanesidir. Kendi adıma güvenli bulduğum için böyle bir çalışmaya katılmanın öncü olarak yararlı olacağını düşündüm. Bu çalışmayı burayı getiren herkese teşekkür ediyorum. Aşı olmam ile olmamam arasında şu anda bir fark hissetmiyorum. Daha önce de bir çok aşı oldum. Herkesin bildiği kızamık, grip gibi bir aşıdır. Ondan dolayı endişe edilecek bir risk taşımıyor" dedi.

BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı

Uludağ Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Koronavirüs, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

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