Son dakika haberleri | BUÜ Hastanesinde "ilk yapay kalp nakli" başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | BUÜ Hastanesinde "ilk yapay kalp nakli" başarıyla gerçekleştirildi

02.11.2020 13:51

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığınca geçen yıl yetki belgesi verilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesinde 55 yaşındaki bir hastaya yapay kalp nakli gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca geçen yıl yetki belgesi verilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesinde 55 yaşındaki bir hastaya yapay kalp nakli gerçekleştirildi.

Kalp yetmezliği tanısı konulan ve hastanede geçen hafta ameliyat edilen Neşe Akdamar, sağlığına kavuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hastanede düzenlenen basın toplantısında, BUÜ Hastanesinin, Güney Marmara'nın önemli sağlık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

BUÜ Tıp Fakültesi uzmanlarının suni kalp nakli ameliyatını başarıyla tamamladığını belirten Kılavuz, "İnşallah bundan sonraki aşama, kadavradan canlı kalp naklini yapmaktır. Onun için de birikime sahip bir Tıp Fakültemiz, kliniklerimiz ve ana bilim dallarımız var. Ondan sonraki hedefimiz ise üniversite olarak bir organ nakli merkezimizin hatta organ nakli hastanemizin hayata geçirilmesidir." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren BUÜ Hastanesi Kalp Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erman Pektok da hastanede yapay kalp nakli yapabilmek için sürece iki yıl önce başladıklarını anlattı.

Organ naklinin önemine işaret eden Pektok, "Ülkemizde 1990'larda modern kalp nakli başladı. Bu zamana kadar ne yazık ki çok önemli rakamlara ulaşamadık. Organ bağışının toplumda kabul görmesi, benimsenmesi ve bir gün hepimizin ihtiyacı olabileceğinin özümsenmesi gerekiyor. Güney Marmara'da bu açığın kapatılması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalp yetmezliğinin ilginç bir hastalık olduğunu dile getiren Pektok, saçın telinden tırnağın ucuna kadar bütün hücrelerin kalpten gelen temiz kanla beslendiğini vurguladı.

Kirlenen kanın yine kalbe dönerek temizlenmesi gerektiğinden, kalp yetmezliği başladığında vücuttaki her hücre ve organın bu durumdan etkilendiğini aktaran Pektok, şöyle devam etti:

"İleri kalp yetmezliği olanlar, hayatlarında her açıdan tehlikeye düşmüş hastalar. Bu nedenle eve ve yatağa bağlı hale geliyorlar. Bu cihazlar, bir kalp nakli değil elbette ancak hastayı ayağa kaldıran ve sosyal hayata dönmesini sağlayan cihazlar. Bizim hastamızda da bu şekilde bir beklentimiz var. Hastamız genç denilebilecek bir yaşta. Bu ameliyatta sonra çocuklarıyla, ailesiyle sosyal hayatına ve işine geri dönecektir. Kalp destek cihazı ameliyatları öncesinde bir hazırlık aşaması var. Bence ameliyattan çok daha önemli bir aşamadır. Orada kalp yetmezliği konseyinin değerli üyeleri var. Ameliyat esnasında bu ekibin önemli bir kısmı ameliyathanede çalışır. Ameliyat 3-3,5 saat sürdü. Bu ameliyatın sonrasında da yoğun bakım ve serviste hekimlerin yanı sıra çok sayıda ekip yer alıyor. Ameliyata hazırlık, ameliyat ve sonrasındaki dönemde emek harcayan yaklaşık 50 kişi var."

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise Bursa ve çevre illerde bu tür ameliyatları yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

"Gerçek anlamda nefes almaya başladım"

Yapay kalp nakli yapılan Neşe Akdamar, oğlunun da bu hastalığa yakalandığını ve ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Organ nakli bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu anlatan Akdamar, "Bu cihazla hayatıma devam edebileceğim. Evde veya normal hayatımda çok zorluk çekiyordum. Doğru düzgün nefes dahi alamıyordum. Şimdi ise gerçek anlamda nefes almaya başladım. Çok mutluyum. Ameliyatımın ardından 4'üncü gün kalkıp yürümeye başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Tüm vatandaşlarımıza çağrım; organlarımızı bağışlayalım. Toprak olmasın. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Ben de bu duruma geleceğimi bilmiyordum. Gerçekten çok önemi var." diye konuştu.

Son dakika haberleri | BUÜ Hastanesinde ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika haberleri | BUÜ Hastanesinde ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika haberleri | BUÜ Hastanesinde ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika haberleri | BUÜ Hastanesinde ilk yapay kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi

Uludağ Üniversitesi, Marmara, Bursa, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | BUÜ Hastanesinde 'ilk yapay kalp nakli' başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika


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