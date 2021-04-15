BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde - Son Dakika

BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde

15.04.2021 15:16
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2021 yılı ilk çeyreğinde en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 kurum arasında yer aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2021 yılı ilk çeyreğinde en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 kurum arasında yer aldı.

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması, " Türkiye'nin İlk Çeyrek Patent Şampiyonları" listesini açıkladı. TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek hazırlanan listede 2021 yılının ilk üç ayında en fazla patent başvurusu yapan firmalara yer verildi. Teknoloji kategorileri IPC-CPC patent sınıflarına göre analiz edilen raporda Bursa Uludağ Üniversitesi ilk çeyrek şampiyonları sıralamasında 10. sırada gösterildi.

Patent Effect tarafından yapılan açıklamada, Son yıllarda yaptığı üniversite-sanayi işbirliği hamleleri ve Ar-Ge çalışmaları ile dikkati çeken Bursa Uludağ Üniversitesi de listeye 10. sıradan girmeyi başardı. Listede yer alan bir diğer eğitim kurumu ise Erciyes Üniversitesi oldu. Türkiye'nin İlk Çeyrek Patent Şampiyonları listesinde Arçelik 4, Aselsan 5, Mercedes Benz Türkiye 6, TAI 7, Turkuaz Sağlık Hizmetleri firması 9. sırada gösterildi.

Açıklanan verileri değerlendiren Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin artık sadece eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten kurumlar olmaktan çıktığını söyledi. Dünyadaki ve Türkiye'deki diğer üniversitelerle bilimsel anlamda yarışan bir Bursa Uludağ Üniversitesi kimliği oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Son iki yıldır üniversite-sanayi işbirliği konusuna özel bir önem veriyoruz. Üniversitelerimizin artık sadece kendi kabuğu içerisinde eğitim-öğretim yapması mümkün değildir. Bu yöntem doğru da değildir. Ülkemizin ve milletimizin gelecek hedefleri doğrultusunda tüm üniversitelerimiz araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerinin içerisinde aktif olarak yer almalıdır. Bizler de tamamen bu anlayış ile çalışıyoruz. Üreten ve ürettiklerini toplumla paylaşan bir üniversite modeli oluşturuyoruz. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Hedeflerimize; akademik ve idari kadromuz başta olmak üzere, sanayicilerimizi, kent yöneticilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve toplumun hemen hemen her kesimini dahil ettik. Bursa Uludağ Üniversitesi'ni hak ettiği noktaya birlikte getireceğiz" diye konuştu. - BURSA

BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde
BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde

Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Patent, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu

Son Dakika Haberleri
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
14:52 Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi         
15:59
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Kuyumcuya Kuyumcuya "Hakkını helal et" deyip çaldığı bileziklerle kaçtı         
15:42
Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor         
15:35
Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı         
15:30
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı         
14:20
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markası Yargıcı'yı satın alıyor Vakko Holding, moda ve yaşam tarzı markası Yargıcı'yı satın alıyor         
11:35
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:16:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BUÜ, ilk çeyreğin patent şampiyonları listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei