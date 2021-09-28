BUÜ'lü akademisyenden "Nizamülmülk" uyarlaması - Son Dakika
Üye Girişi

BUÜ'lü akademisyenden "Nizamülmülk" uyarlaması

28.09.2021 10:08
BUÜ'lü akademisyenden "Nizamülmülk" uyarlaması

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün; usta yazar, edebiyat profesörü, divan edebiyatı uzmanı, T. C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı. Prof. Dr.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün; usta yazar, edebiyat profesörü, divan edebiyatı uzmanı, T. C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı. Prof. Dr. İskender Pala'nın "Nizamülmülk" adlı tiyatro eserini 6 bölüm olarak TRT İstanbul Radyosu için "Arkası Yarın" formatında uyarladı.

Tarihin satır aralarından, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Anadolu'nun binlerce yıllık birikiminden ilham alan ve usta yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın değerli kalemi ile incelikle kurduğu, tarihi gerçeklerin eşlik ettiği ve günümüze dair izdüşümleri olan hikaye, yeni bir bakış açısı ve yorum ile TRT İstanbul Radyosu mikrofonlarından dinleyicileri ile buluşuyor.

Prof. Dr. İskender Pala'nın "Nizamülmülk" adlı tiyatro oyununun TRT İstanbul Radyosu için gerçekleştirilen uyarlaması, ortamlararası bir çalışma olması yanında, kültürel mirasın özenle korunması, yaşatılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması noktasında da önemli bir rol üstleniyor.

İncelikli bir çalışma sonucu hayata geçirilen uyarlamanın yapımcılığı Nevim Kızar Yılmaz, yönetmenliği ise Ali Düşenkalkar tarafından gerçekleştirildi. Kayıtları büyük bir titizlikle ve çok sayıda usta oyuncunun katkısı ile hayata geçirilen uyarlama, TRT İstanbul Radyosu tarafından dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
'Danışık Gecesi' düzenlendi 'Danışık Gecesi' düzenlendi Bursa'da 'Danışık Gecesi' düzenlendi Bursa'da 'Danışık Gecesi' düzenlendi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da ziyaretlerde bulundu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Uludağ Üniversitesi, Nizâmülmülk, İstanbul, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BUÜ'lü akademisyenden 'Nizamülmülk' uyarlaması - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
10:43 Okul tuvaletinde yaptığı hata öğretmenin meslek hayatını bitirdi
10:19 Destici'nin "Parti olarak potansiyelimiz yüzde 30" demesi sunucuyu şaşırttı: Fazla iddialı değil mi?
10:12 Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu
08:05 Milyonluk vurgun! 22 yaşındaki çete liderinin lüks yaşantısı dikkat çekti
09:27 Alkollü taksi şoförü makas atarken iki aracı da köprüden uçurdu! Genç kadın hayatını kaybetti, 4 de yaralı var
09:17 Annesinin onayı olmadan evlenen Özcan Deniz, sorulara tek cümlelik cevap: Sorunlar aile arasında kalacak
09:23 Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş! 6'lı Masa'nın adayı İlhan Kesici mi oluyor?
08:47 Sinan Ateş'in annesi suskunluğunu bozdu: Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı
08:43 Tır sürücüsü, elleri kelepçeyle bağlı şekilde asılı bulundu
08:27 Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşadıkları iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2023 11:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: BUÜ'lü akademisyenden "Nizamülmülk" uyarlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement