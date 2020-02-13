BUÜ'lü akademisyenler, Rus üniversiteleriyle Karadeniz'deki dalgaları araştıracak - Son Dakika
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BUÜ'lü akademisyenler, Rus üniversiteleriyle Karadeniz'deki dalgaları araştıracak

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adem Akpınar ve Doç. Dr.

BUÜ'lü akademisyenler, Rus üniversiteleriyle Karadeniz'deki dalgaları araştıracak, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adem Akpınar ve Doç. Dr. Murat Kankal, Rusya'dan 3 farklı üniversitenin de partner olduğu 2532 kodlu RFBR (Rusya)-TÜBİTAK ikili işbirliği proje önerileri iki ülke kurumları tarafından desteklenmeye hak kazandı.


BUÜ'lü akademisyenler, TÜBİTAK tarafından kabul edilen projede 3 farklı Rus üniversitesinin de dahil olacağı proje ile Karadeniz'deki dalgaların tahmin edilmesi konusunda çalışmalar yürütecek. Proje kapsamında; Karadeniz'de partner iki ülke kıyıları için yüksek çözünürlüklü yapılandırılmamış ağ sistemli bir dalga tahmin sistemi geliştirilecek. Tüm dünyada en çok kullanılan iki dalga tahmin modeli SWAN ve WavewatchIII modellerinin performanslarının kıyaslanacağını açıklayan Prof. Dr. Adem Akpınar; "Dalga spektral verilerinin biriktirilmesi, farklı tipteki dalga spektrumlarının sınıflandırılması, 31 yıllık bir dönemde spektranın alansal analizi, ortalama spektral karakteristiğin belirlenmesi, pik ve toplam dalga enerjisinin trend analizi ve fırtına dalga enerji yayılma durumunun incelenmesi gibi son zamanlarda çok popüler olan konulara odaklanacağız" dedi.


Yapılacak analizler sonucunda kıyılardaki güvenilir ve ekonomik kıyı yapılarının tasarlanmasını hedeflediklerini kaydeden Akpınar, iki ülkeden 4 üniversitenin işbirliği yapacağı proje kapsamında karşılıklı ziyaretlerle bilgi paylaşımının da sağlanacağını açıkladı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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