BUÜ'lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti - Son Dakika

BUÜ'lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Soner Altun ve ekibi tarafından yeni bir bakteri türü tespit edildi.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Soner Altun ve ekibi tarafından yeni bir bakteri türü tespit edildi.

BUÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, 'Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. türlerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç genlerinin belirlenmesi' konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesinde yeni bir Pseudomonas türü tanımladı.

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Çalışma hakkında bilgi veren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun, Türkiye'nin, gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa ülkeleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN 6 FARKLI BÖLGESİNDE İNCELEME YAPILDI

Prof. Dr. Altun, ekibinde yer alan araştırma görevlileri Dr. Muhammed Duman ve İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu yana Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde inceleme çalışmaları yaptıklarını ve balıklarda hastalık yapan birçok etken tespit ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Altun, uluslararası alanda ilk defa isimlendirilen 'Pseudomonas sivasensis' bakterisinin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının yapıldığı 'Systematic and Applied Microbiology' dergisinde de yayımlandığını söyledi.

POLİFAZİK ANALİZLER İLE YENİ TÜR OLDUĞU KANITLANDI

Prof. Dr. Soner Altun, bakterinin bulunuş öyküsünü ise şöyle anlattı;

"Bu bakteri türü, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı çalışma ekibi tarafından 2013 yılında Sivas'ta bir alabalık işletmesinden Pseudomonas sp. olarak izole edildi. Yapılan polifazik analizlerle de yeni bir tür olduğu belirlenmiştir. İspanyol araştırmacılarla yapılan işbirliği sonrası bakteri Pseudomonas sivasensis olarak isimlendirildi. Bu etkenin aynı zamanda İsviçre ve Belçika'da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole edildiği rapor edildi."

AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Altun, kültür balıklarında hastalığa neden olan farklı bakteri türlerinin bulunduğu ve bunların tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Altun, bakteri türlerinin tespiti sonrasında ise balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü vurguladı.


Uludağ Üniversitesi, Soner Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUÜ'lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti - Son Dakika
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