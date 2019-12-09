BUÜ'lü öğrenciler engelli arkadaşları için 'Dalmak Özgürlüktür' diyecek

Bursa Uludağ Üniversitesi Su Altı Topluluğu (USAT) öğrencileri, üniversitedeki engelli arkadaşları için özel bir projeye imza atıyor. 2004 yılından itibaren her yıl düzenli olarak hayata geçirdikleri proje ile yüzlerce engelliye yaşama sevinci aşılayan gençler, bu sene de çok sayıda engelliye ulaşmayı hedefliyor.



BUÜ Su Altı Topluluğu Başkanı Buğra Gezgin, 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde "Dalmak Özgürlüktür" sloganıyla 15 yıldır sürdürdükleri projeyi bu yıl da hayata geçireceklerini söyledi. Üniversite gençleri olarak yüzlerce engellinin suyun iyileştirici özelliğinden faydalanmasını sağladıklarına işaret eden Topluluk Başkanı Buğra Gezgin, "Yardımsever kurum ve kuruluşların desteği ile birlikte bir ilke imza atarak 2004 yılında başlattığımız proje ile üniversitemizdeki engelli öğrencilerin ve Bursa'daki engelli çocukların topluma daha fazla uyum sağlaması ve gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla dalış ve yüzme etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile engelli bireyleri sualtının iyileştirici dünyası ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerine engellilerin de bu ülkede var olduğunu göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



2004 ve 2018 yılları arasında sosyal sorumluluk kavramının farkında olan bazı kurum ve kuruluşların destekleri ile "Dalmak Özgürlüktür" projesini gerçekleştirdiklerini kaydeden Gezgin, "Bu çalışmalarımızın hayata geçiş sürecinde yaşadığımız ve öğrendiğimiz tecrübelerden elde ettiğimiz en çarpıcı sonuç ise 'engellilerin, yardımdan çok onlar için oluşturulacak imkanlara ihtiyaç duydukları' idi. 2019 yılında yeni bir 'Dalmak Özgürlüktür' projesini gerçekleştirerek daha fazla üniversiteliye bu sonucu göstermek ve daha fazla engelli arkadaşımızın sosyal ve sportif etkinliklerde yer almalarını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



USAT Başkanı Buğra Gezgin, bu yıl projeyi 14-15 ve 21-22 Aralık tarihleri arasında Batıkent'deki Mektebim Koleji Yüzme Havuzu'nda düzenleyeceklerini belirtti. - BURSA