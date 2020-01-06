BUÜ Nöroşirürji Anabilim Dalı, Avrupa'nın en iyi 18'i arasında - Son Dakika
Son Dakika Sağlık BUÜ Nöroşirürji Anabilim Dalı, Avrupa'nın en iyi 18'i arasında - Son Dakika

BUÜ Nöroşirürji Anabilim Dalı, Avrupa'nın en iyi 18'i arasında

35 dakika önce

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, 2006 yılından itibaren üst üste akredite olmayı başaran Avrupa'nın en başarılı 18 nöroşürürji departmanları arasında yer aldı.

BUÜ Nöroşirürji Anabilim Dalı, Avrupa'nın en iyi 18'i arasında, System.String[]

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, 2006 yılından itibaren üst üste akredite olmayı başaran Avrupa'nın en başarılı 18 nöroşürürji departmanları arasında yer aldı.

BUÜ Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği (The European Association of Neurosurgical Societies - EANS) ile Ortak İkamet Danışma ve Akreditasyon Komitesi (The Joint Residency Advisory and Accreditation Committee - JRAAC) tarafından üst üste üçüncü kez akredite edilme başarısı gösterdi. 2006 yılından bu yana kesintisiz olarak Avrupa standartlarında nöroşirürji eğitimi veren BUÜ Nöroşirürji Anabilim Dalı, Avrupa'da bu belgeyi almaya hak kazanmış 18 nöroşirürji departmanından biri oldu.

5 YILLIK AKRETİDE

Son akreditasyon sürecini yürüten Nöroşirurji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar, bölümün 5 yıllık süre için yeniden belgelendirildiğini söyledi. Yoğun bir dönem ve iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, hastane yönetimi ve bölümde görev yapan tüm akademisyenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Uludağ Üniversitesi, Aydın Doğan Vakfı, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
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