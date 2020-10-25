BUÜ Orhaneli Meslek Yüksekokulu ile tekstil firması arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhaneli Meslek Yüksekokulu ile bir tekstil firması arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversite-sanayi iş birliğinin bir örneği olarak, öğrencilerin Bebüş Tekstil'in Orhaneli fabrikasında staj yapmaları ile Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan Giyim Üretim Teknolojisi Programı için gerekli atölyelerin kurulmasına destek sağlanmasını içeren protokol, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Bebüş Tekstil sahibi Nihat Ari tarafından imza altına alındı.

İmza törenine, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın katıldı.