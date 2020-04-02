BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immun plazma tedavisi için bağışık olan kişilere kan bağışı çağrısında bulundu.

Kılavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BUÜ Tıp Fakültesi Hastanemiz bünyesindeki Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezinin, Kovid-19 hastalığını geçiren kişilerden elde edilen plazma ile yeni hastaları tedavi etme izni çıktı. Daha önce bağışık olan kişilerin kan bankamıza gelerek bağışta bulunmaları hastalıkla mücadele adına önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.