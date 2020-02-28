BUÜ Senatosu'ndan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BUÜ Senatosu'ndan başsağlığı mesajı - Son Dakika

BUÜ Senatosu'ndan başsağlığı mesajı

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu, İdlib'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit düşen 33 Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımladı.

BUÜ Senatosu'ndan başsağlığı mesajı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu, İdlib'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit düşen 33 Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımladı.


Senato tarafından yayımlanan mesajda, "Ülkemizin savunması ve vatanın güvenliği için görev yapan kahramanlarımıza, insanlıktan nasibini almamış alçaklar tarafından kalleşçe saldırı düzenlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin açıkladığı son verilere göre 33 askerimiz şehit edilmiş, 32 Mehmetçiğimiz de yaralanmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Senato'su olarak bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz. Şehit olan askerlerin ailelerine ve Türk milletinin başı sağ olsun. Türk milletinin ve devletinin yapılan her saldırıya gerekli cevabı vereceğine inancımız tam. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınır güvenliğini sağlamak ve mazlumlara kalkan olmak için İdlib'deki görevlerini sürdürmektedir. Yapılan anlaşmalar ve ortak mutabakata bağlı kalınarak yürütülen bu operasyon, bir takım şer odakları ve kural tanımaz rejim güçleri tarafından sonlandırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin sınır güvenliği ve milletimizin bekası açısından devletimizin yürüttüğü bu hassas çalışmaları Bursa Uludağ Üniversitesi olarak sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Bursa Uludağ Üniversitesi'nin her şartta devletinin ve milletinin yanında olduğunun vurgulandığı mesaj şöyle devam etti;


"Milletimiz bu elim gelişme karşısında sağduyulu olmalı ve devletimizin yanında yer almaya devam etmelidir. Türkiye'yi haklı mücadelesinde hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun."


Senato, yayımladığı mesajı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Destanı şiirindeki son iki mısraya yer vererek tamamladı;


"Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana agüşunu açmış duruyor Peygamber." - BURSA

Uludağ Üniversitesi, İdlib, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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