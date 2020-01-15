BUÜ Teknik Bilimler MYO moda tasarımcısı yetiştiriyor - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle hayata geçirilen Moda Tasarım Programı, uluslararası boyut kazanıyor. Programdan faydalanan öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İngiltere'de bulunan Brighton College ile yaptığı protokol kapsamında çift diploma imkanına kavuşmuş olacak.



Ev tekstili ve hazır giyim sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde açılan Moda Tasarım Bölümü 2019-2020 öğretim yılındailk öğrencilerini de kabul etmeye başladı. Sektörlerin katma değerli üretim hedeflerinde stratejik önem taşıyan Moda Tasarım Bölümü, BEBKA'nın mali destek programında da yer aldı.



Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bilgi ve tecrübenin buluşmasıyla Türkiye'nin katma değerli üretim ve ihracat hedeflerinde uluslararası alanda çok daha güçlü bir pozisyona erişebileceğini söyledi. Moda Tasarım Programı'nın da iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda BUÜ bünyesinde hayata geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Kılavuz, "Moda Tasarım Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin ve genç tasarımcılarımızın, uluslararası alandaki yeni işbirliğimizle birlikte tekstil ve hazır giyim sektörlerimize yeni bir bakış açısı kazandıracaklarına inanıyorum. Bilimsel ve akademik çalışmalarımızla üniversite - sanayi iş birliğini geliştirmek adına üzerimize düşen sorumluluğu azimle yerine getirmeye devam edeceğiz. Başta BTSO olmak üzere bu örnek projelerde işbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza, BEKSİAD ve BEBKA'ya da



BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan isetekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim, istihdam ve ihracata katkılarıyla Türkiye ekonomisinin dinamizmini yansıttığını söyledi. Sektördeki büyüme hızı ve teknolojik gelişmelerin insan kaynağı dönüşümünü de şart kıldığını belirten Karahan, "En büyük müşterimiz olan Avrupa ülkelerinin kısa metrajlı çalışması, hem kumaş ve ev tekstili hem de hazır giyimde tasarıma olan ihtiyacı artırmaktadır. KOBİ ölçeğinde bir ev tekstil firmasının ortalama yıllık desen tüketimi 400-500 adet arasında değişmektedir. Bu hızlı tüketimi karşılayacak insan kaynağı da sektörde rekabet gücünü belirleyecektir" dedi.



Daha vasıflı moda tasarımcısı yetiştirmek maksadıyla açılan programı uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Karahan, İngiltere'de City College Brighton ile işbirliğine giderek, söz konusu alanda çift diploma programı başlatacaklarını açıkladı. Mehmet Karahan, "Programa dahil olan öğrencilerimiz, bir yıl ülkemizde bir yılda Brighton'da eğitim görerek hem Teknik Bilimler MYO'nun hem de dünyanın 115 ülkesinde tanınan Pearson Edexcel Akreditasyon Kurumu (HND) tarafından verilen diplomaya sahip olacak" dedi. - BURSA