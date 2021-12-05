Üye Girişi
BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı - Son Dakika

BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı

05.12.2021 13:48
BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kemik İliği Nakli Ünitesi, nakil sayısında 500'ü geçti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kemik İliği Nakli Ünitesi, nakil sayısında 500'ü geçti.

BUÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde 2009 yılında kurulan Kemik İliği Nakil Merkezi, bugüne kadar gerçekleştirdiği kemik iliği (kök hücre) nakilleri ile kan kanseri (lösemi) ya da lenf bezi kanseri olan hastalar için önemli bir merkez haline geldi. Merkez, sadece Bursa'ya değil, tüm Güney Marmara Bölgesi'nden gelen hastalara hizmet veriyor.

"TÜM BÖLGEYE YETECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren BUÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, sadece Bursa ve ilçelerine değil, Güney Marmara Bölgesi'ndeki Balıkesir, Gönen, Bandırma, Yalova, Kütahya, Çanakkale ve Bilecik'e de hizmet vermeye devam ettiklerinin altını çizdi. 24 özel odalı klinik yatağı ve nakil ünitesinin sahip olduğu 8 hepafiltreli özel donanımlı odalarda nakil olacak hastaları izleme ve takip işlemlerini sürdürdüklerini vurgulayan Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş; "Hastalarımız nakil sırası beklemiyor. Şu an nakil ünitemiz tüm bu bölgelere yetecek sayıda yatağa sahip" dedi.

Türkiye'deki nakil sayısının tüm dünyada olduğu gibi artış gösterdiğini belirten Özkalemkaş; "Bu hızlı gelişmenin en önemli nedeni nakil endikasyonlarının daha net tanımlanmış olmasıdır. Nakil sonrası destek ve bakım tedavilerindeki iyileşmeler, yeni nakil tiplerinin ve ilaçların kullanılmaya başlanması ile artan bilgi birikimi, kemik iliği naklinden elde edilen olumlu sonuçlar da başarıda yer tutuyor. Ayrıca bu süreç oldukça dinamik bir şekilde işletiliyor. Doğru hastaya doğru zamanda, doğru adımlarla nakil yapılması esas olmaktadır. İyi bir ekip çalışması, aile-hasta-hekim işbirliği ile bu zorlu süreç başarıyla atlatılabilmektedir" açıklamasında bulundu.

Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Vildan Özkocaman da kemik iliği naklinin (kök hücre nakli) sağlıklı kök hücreler verilerek hasta kişide yeni ve etkili, sağlıklı kan hücreleri yapılanmasını sağlayarak hastalığın ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir tedavi şekli olduğunu vurguladı.

NAKİL SONRASI KEMİK İLİĞİ İŞLEVİ GERİ KAZANDIRILIYOR

Bu tedavi yönteminin kan kanserleri, lenf bezi kanserleri olan, kemoterapiler sonrası uygun dönemdeki hastalara yapılabildiğine işaret eden Doç. Dr. Vildan Özkocaman; "Bazı hastalıklarda standart tedavi şekli iken bazı hastalıklarda da nüks etmiş hastalıklarda kemoterapilerden sonra seçilecek en uygun yaklaşım olmaktadır. Son 50-60 yıldır Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu (HKHT), hematolojik malign hastalıklarda, kemik iliği yetmezliği, immün yetmezlik ve metabolik hastalıklarda şifa sağlayan bir yaklaşım olma özelliği ile standart olarak kullanılmaktadır. Kök hücre nakli sonrası kemik iliği işlevinin geri kazandırılması, nakil başarısının en önemli aşamasıdır" şeklinde konuştu.

BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı
BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı
BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı
BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı
BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı
BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kök Hücre, Bursa, Sağlık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı 15:36 9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı 12:51 Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:19 Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı
14:11 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler sıralandı! İlk 10'da Türkiye'den üç il var Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler sıralandı! İlk 10'da Türkiye'den üç il var         
15:45
2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek         
15:32
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı         
13:44
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 15:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: BUÜ'de kemik iliği nakli 500'ü aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement